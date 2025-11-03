Настає година Х: що покаже, чи налаштований Трамп зробити все, щоб закінчити війну в Україні

Рішення про передачу ракети "Томагавк" може потенційно зіграти роль лакмусового папірця, який продемонструє, як насправді Дональд Трамп налаштований щодо російсько-української війни і чи справді він готовий йти до кінця, щоб його закінчити, підтверджуючи свої публічні заяви. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Forbes.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналісти розмірковують, які потенційні наслідки може мати нова інформація про те, що Пентагон не заперечує передачу крилатих ракет "Томагавк" Україні і не вважає, що це знизить обороноздатність Америки.

У статті особливо зазначається, що питання передачі "Томагавків" стало однією з головних тем обговорення в останні тижні. З одного боку, ці ракети, очевидно, дадуть Україні нові можливості щодо поразки добре захищених військових об'єктів Росії, наприклад, у районі Москви та Санкт-Петербурга. Тихохідним дронам, на які ВСУ покладаються зараз, досить важко долати російську ППО там, де вона є.

З іншого боку, зазначають аналітики, Москва ясно дала зрозуміти, що їй дуже не подобається перспектива отримати удари "Томагавками" по її чутливих місцях. Ймовірно, Путін був досить переконливим з цього приводу в їх останній з Трампом телефонній розмові, після якої "Томагавки" раптово зняли з порядку денного.

Однак тепер, коли публічно стало відомо, що США нічого не втрачають від передачі ракет Україні (а саме страхом спустошити склади Пентагону Трамп виправдовував паузу з "Томагавками") всі погляди спрямовані на президента США.

Автор публікації переконаний, що в умовах, коли Путін продовжує ухилятися від переговорів про мир та посилює удари дронами та ракетами по Україні, Трампу доведеться якось на це реагувати, якщо він справді хоче миру.

