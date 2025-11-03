Наступает час Х: что покажет, настроен ли Трамп сделать все, чтобы закончить войну в Украине

Решение о передачи ракеты "Томагавк" может потенциально сыграть роль лакмусовой бумажки, которая продемонстрирует, как на самом деле Дональд Трамп настроен в отношении российско-украинской войны и действительно ли он готов идти до конца, чтобы ее закончить, подтверждая свои публичные заявления. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Forbes.

Журналисты размышляют, какие потенциальные последствия может иметь новая информация о том, что Пентагон не возражает против передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине и не считает, что это снизит обороноспособность Америки.

В статье, в особенности, отмечается, что вопрос передачи "Томагавков" стал одной из главных тем обсуждения в последние недели. С одной стороны, эти ракеты, очевидно, дадут Украине новые возможности по поражению хорошо защищенных военных объектов России, например, в районе Москвы и Санкт-Петербурга. Тихоходным дронам, на которые ВСУ полагаются сейчас, довольно трудно преодолевать российскую ПВО там, где она есть.

С другой стороны, указывают аналитики, Москва ясно дала понять, что ей очень не нравится перспектива получить удары "Томагавками" по ее чувствительным местам. Вероятно, Путин был достаточно убедительным на этот счет в их последнем с Трампом телефонном разговоре, после которого "Томагавки" внезапно сняли с повестки дня.

Однако теперь, когда публично стало известно, что США ничего не теряют от передачи ракет Украине (а именно страхом опустошить склады Пентагона Трамп оправдывал паузу с "Томагавками"), все взгляды направлены на президента США.

Автор публикации убежден, что в условиях, когда Путин продолжает уклоняться от переговоров о мире и усиливает удары дронами и ракетами по Украине, Трампу придется как-то на это реагировать, если он действительно хочет мира.

