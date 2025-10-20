Между Украиной и США идут переговоры по передаче Украине американских ракет "Томагавк" для дальнобойных ударов по России. Сначала Дональд Трамп заявлял, что передаст их Украине, потом сказал, что США и самим они нужны. Тем не менее, переговоры все еще продолжаются по этому вопросу.

«Флэш» заявил, когда от «Томагавков» может быть смысл для Украины

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечает, что Томагавк – это обычная крылатая ракета со всеми ее плюсами и минусами.

"У нашего противника их с десяток разновидностей. И атакуют они этими ракетами нас 4 года сотнями, и мы их сбиваем тоже сотнями. То есть общий принцип у всех крылатых ракет один и тот же, скорость у Томагавков среди крылатых ракет не наибольшая. Вес боевой части тоже обычный среди КР. Ракеты Томагавк могут лететь низко. У противника тоже могут. Точная навигация Томагавков по рельефу TERCOM хорошая вещь против средств РЭБ, но у россиян тоже есть такие ракеты с такой навигацией. Всевозможные дополнительные фишки типа коррекции курса через спутник помогают лучше достигать целей, но не являются магией. Вообще, как мы сбиваем КР россиян, так и они будут частично сбивать Томагавки", – отмечает "Флэш".

По его словам, польза от Томагавков будет только в случае передачи их Украине в большом количестве.

"Чтобы с учетом процента ущерба, их эффективность была ощутима. То есть не десятки, а сотни. И не одна сотня. Зачем США нам нужно передать немного Томагавков? Для опробования их против комплексов ПВО России в настоящих боевых условиях с целью улучшения собственных Томагавков. Это логическое решение, и вы бы тоже так поступили. Также нам важен сам факт принятия такого решения США, как знак нашей поддержки в политическом плане. Но снова повторюсь, ни десять, ни сто штук Томагавков не повлияют на ход войны", – подчеркнул Бескрестнов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин серьезно напуган возможностью поставки Украине американских крылатых ракет "Томагавк". Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News после встречи с Дональдом Трампом.