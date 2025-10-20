logo

Главная Новости Общество Война с Россией «Флэш» заявил, когда от «Томагавков» может быть смысл для Украины
НОВОСТИ

«Флэш» заявил, когда от «Томагавков» может быть смысл для Украины

Специалист «Флэш» заявил, что от Томагавков будет смысл, только если их передадут в большом количестве

20 октября 2025, 18:17
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Между Украиной и США идут переговоры по передаче Украине американских ракет "Томагавк" для дальнобойных ударов по России. Сначала Дональд Трамп заявлял, что передаст их Украине, потом сказал, что США и самим они нужны. Тем не менее, переговоры все еще продолжаются по этому вопросу.

Украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов отмечает, что Томагавк – это обычная крылатая ракета со всеми ее плюсами и минусами.

"У нашего противника их с десяток разновидностей. И атакуют они этими ракетами нас 4 года сотнями, и мы их сбиваем тоже сотнями.

То есть общий принцип у всех крылатых ракет один и тот же, скорость у Томагавков среди крылатых ракет не наибольшая. Вес боевой части тоже обычный среди КР. Ракеты Томагавк могут лететь низко. У противника тоже могут. Точная навигация Томагавков по рельефу TERCOM хорошая вещь против средств РЭБ, но у россиян тоже есть такие ракеты с такой навигацией. Всевозможные дополнительные фишки типа коррекции курса через спутник помогают лучше достигать целей, но не являются магией.

Вообще, как мы сбиваем КР россиян, так и они будут частично сбивать Томагавки", – отмечает "Флэш".

По его словам, польза от Томагавков будет только в случае передачи их Украине в большом количестве.

"Чтобы с учетом процента ущерба, их эффективность была ощутима. То есть не десятки, а сотни. И не одна сотня.

Зачем США нам нужно передать немного Томагавков? Для опробования их против комплексов ПВО России в настоящих боевых условиях с целью улучшения собственных Томагавков. Это логическое решение, и вы бы тоже так поступили.

Также нам важен сам факт принятия такого решения США, как знак нашей поддержки в политическом плане. Но снова повторюсь, ни десять, ни сто штук Томагавков не повлияют на ход войны", – подчеркнул Бескрестнов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин серьезно напуган возможностью поставки Украине американских крылатых ракет "Томагавк". Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News после встречи с Дональдом Трампом.



