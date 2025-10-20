Між Україною та США йдуть переговори щодо передачі Україні американських ракет "Томагавк" для далекобійних ударів по Росії. Спочатку Дональд Трамп заявляв, що передасть їх для України, потім сказав, що США і самим вони потрібні. Тим не менш, перемовини все ще тривають щодо цього питання.

«Флеш» заявив, коли від «Томагавків» може бути сенс для України

Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначає, що Томагавк – це звичайна крилата ракета з усіма її плюсами і мінусами.

"У нашого противника їх з десяток різновидів. І атакують вони цими ракетами нас 4 роки сотнями, і ми їх збиваємо теж сотнями. Тобто загальний принцип у всіх крилатих ракет один і той же, швидкість у Томагавків серед крилатих ракет не найбільша. Вага бойової частини теж звичайна серед КР. Ракети Томагавк можуть летіти низько. У противника теж можуть. Точна навігація Томагавків по рельєфу TERCOM хороша річ проти засобів РЕБ, але у росіян теж є такі ракети з такою навігацією. Всілякі додаткові фішки типу корекції курсу через супутник, допомагають краще досягати цілей, але не є магією. Взагалі, як ми збиваємо КР росіян, так і вони будуть частково збивати Томагавки", – наголошує "Флеш".

За його словами, користь від Томагавків буде тільки в разі передачі їх Україні у великій кількості.

"Щоб з урахуванням відсотка збиття, їх ефективність була відчутною. Тобто не десятки, а сотні. I не одна сотня. Для чого США нам треба передати трохи Томагавків? Для випробування їх проти комплексів ППО Росії у реальних бойових умовах з метою поліпшення своїх Томагавків. Це логічне рішення, і ви б теж так зробили. Також для нас важливий сам факт прийняття такого рішення США, як знак нашої підтримки в політичному плані. Але знову повторюся, ні десять, ні сто штук Томагавків не вплинуть на хід війни", – підкреслив Бескрестнов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін серйозно наляканий можливістю постачання Україні американських крилатих ракет "Томагавк". Про це він сказав в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News після зустрічі з Дональдом Трампом.