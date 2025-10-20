Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Між Україною та США йдуть переговори щодо передачі Україні американських ракет "Томагавк" для далекобійних ударів по Росії. Спочатку Дональд Трамп заявляв, що передасть їх для України, потім сказав, що США і самим вони потрібні. Тим не менш, перемовини все ще тривають щодо цього питання.
«Флеш» заявив, коли від «Томагавків» може бути сенс для України
Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначає, що Томагавк – це звичайна крилата ракета з усіма її плюсами і мінусами.
"У нашого противника їх з десяток різновидів. І атакують вони цими ракетами нас 4 роки сотнями, і ми їх збиваємо теж сотнями.
Тобто загальний принцип у всіх крилатих ракет один і той же, швидкість у Томагавків серед крилатих ракет не найбільша. Вага бойової частини теж звичайна серед КР. Ракети Томагавк можуть летіти низько. У противника теж можуть. Точна навігація Томагавків по рельєфу TERCOM хороша річ проти засобів РЕБ, але у росіян теж є такі ракети з такою навігацією. Всілякі додаткові фішки типу корекції курсу через супутник, допомагають краще досягати цілей, але не є магією.
Взагалі, як ми збиваємо КР росіян, так і вони будуть частково збивати Томагавки", – наголошує "Флеш".
За його словами, користь від Томагавків буде тільки в разі передачі їх Україні у великій кількості.
"Щоб з урахуванням відсотка збиття, їх ефективність була відчутною. Тобто не десятки, а сотні. I не одна сотня.
Для чого США нам треба передати трохи Томагавків? Для випробування їх проти комплексів ППО Росії у реальних бойових умовах з метою поліпшення своїх Томагавків. Це логічне рішення, і ви б теж так зробили.
Також для нас важливий сам факт прийняття такого рішення США, як знак нашої підтримки в політичному плані. Але знову повторюся, ні десять, ні сто штук Томагавків не вплинуть на хід війни", – підкреслив Бескрестнов.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін серйозно наляканий можливістю постачання Україні американських крилатих ракет "Томагавк". Про це він сказав в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News після зустрічі з Дональдом Трампом.