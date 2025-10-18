logo_ukra

Чи дійсно США відмовили у постачаннях «Томагавків»: що каже Зеленський
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи дійсно США відмовили у постачаннях «Томагавків»: що каже Зеленський

Український лідер вважає, що поки рано говорити про те, що Україна точно не отримає ракети Томагавк від США

18 жовтня 2025, 11:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін серйозно наляканий можливістю постачання Україні американських крилатих ракет "Томагавк". Про це він сказав в інтерв'ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC News після зустрічі з Дональдом Трампом, повідомляє Sky News.

Чи дійсно США відмовили у постачаннях «Томагавків»: що каже Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Я думаю, що Путін боїться, що Сполучені Штати постачатимуть нам "Томагавки". І я думаю, що він справді боїться, що ми їх використовуємо", — сказав Зеленський.

За його словами, під час двогодинних переговорів у Білому домі українська сторона знову порушила питання про зброю великої дальності.

"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але сьогодні він не сказав "так"", — зазначив Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" – під час прес-конференції журналісти запитали про надання Україні Tomahawk – питання, яке планувала обговорити на зустрічі українська сторона. Трамп зазначив, що "спробуємо завершити війну без Tomahawk". Під час розмови про зброю Трамп наголосив, що Сполучені Штати зацікавлені в українських дронах.

Також видання "Коментарі" повідомляло – розмова Путіна і Трампа була настільки "успішною", що росіяни починають вигадувати в істериці ще більш фантастичні проекти, щоб якось підтримувати з ними контакт і виправдати співпрацю з ними. Дмитрієв, наприклад, запропонував Маску побудувати тунель між США та Росією. Мабуть для експорту північних оленів, які не встигли експортувати до Китаю. Про це розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній.




