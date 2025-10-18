Действительно ли США отказали в поставках «Томагавков»: что говорит Зеленский

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин всерьез напуган возможностью поставки Украине американских крылатых ракет "Томагавк". Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News после встречи с Дональдом Трампом, передает Sky News.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, во время двухчасовых переговоров в Белом доме украинская сторона снова подняла вопрос об оружии большой дальности.
Читайте также на портале "Комментарии" — во время пресс-конференции журналисты спросили о предоставлении Украине Tomahawk — вопроса, который планировала обсудить на встрече украинская сторона. Трамп отметил, что “попробуем завершить войну без Tomahawk". В ходе разговора об оружии Трамп отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинских дронах.
Также издание "Комментарии" сообщало – разговор Путина и Трампа был настолько "успешным", что россияне начинают придумывать в истерике еще более фантастические проекты, чтобы как-то поддерживать с ними контакт и оправдать какое-либо сотрудничество с ними. Дмитриев, например, предложил Маску построить туннель между США и Россией. Пожалуй, для экспорта северных оленей, которые не успели экспортировать в Китай. Об этом рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.