Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин всерьез напуган возможностью поставки Украине американских крылатых ракет "Томагавк". Об этом он сказал в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC News после встречи с Дональдом Трампом, передает Sky News.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Я думаю, что Путин боится, что Соединенные Штаты будут поставлять нам "Томагавки". И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем", — сказал Зеленский.

По его словам, во время двухчасовых переговоров в Белом доме украинская сторона снова подняла вопрос об оружии большой дальности.

"Хорошо, что президент Трамп не сказал "нет", но сегодня он не сказал "да"", — отметил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время пресс-конференции журналисты спросили о предоставлении Украине Tomahawk — вопроса, который планировала обсудить на встрече украинская сторона. Трамп отметил, что “попробуем завершить войну без Tomahawk". В ходе разговора об оружии Трамп отметил, что Соединенные Штаты заинтересованы в украинских дронах.

Также издание "Комментарии" сообщало – разговор Путина и Трампа был настолько "успешным", что россияне начинают придумывать в истерике еще более фантастические проекты, чтобы как-то поддерживать с ними контакт и оправдать какое-либо сотрудничество с ними. Дмитриев, например, предложил Маску построить туннель между США и Россией. Пожалуй, для экспорта северных оленей, которые не успели экспортировать в Китай. Об этом рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.



