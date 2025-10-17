В Москве нарастает истерика: почему Путин без раздумий согласился на встречу в Будапеште

Разговор Путина и Трампа был настолько "успешным", что россияне начинают придумывать в истерике еще более фантастические проекты, чтобы как-то поддерживать с ними контакт и оправдать какое-либо сотрудничество с ними. Дмитриев, например, предложил Маску построить туннель между США и Россией. Пожалуй, для экспорта северных оленей, которые не успели экспортировать в Китай. Об этом рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт продолжает, это означает, что российские разводки по "сокращению ядерного вооружения" американцы невежливо проигнорировали, справедливо предполагая, что Россия и так будет вынуждена сокращать свой арсенал из-за отсутствия ресурсов для поддержки его хоть на этом уровне.

Тарас Загородний замечает, если говорить по конкретике, то цена на нефть падает. Brent уже 60. Urals в портах Балтийского моря 47. Себестоимость русской нефти – 35-40.

Эксперт отмечает, второй интересный момент уходит в то, что Индия под давлением США начинает закупать нефть, которую американцы добывают из Гайаны.

"Украина перешла к рутинному разрушению уже российской энергетики. Цель – организация блекаута в регионах. Может быть во всей европейской части России. Там есть семь интересных точек. В России наблюдается рост дефицита уже и дизеля. Бензин обычный уже начинают разбавлять. Пока неизвестно висящей мочой или нет. Все остальные шаманства вокруг того, кто кому что сказал и куда пригласил, не имеют никакого значения", – подытожил эксперт.

