У Москві наростає істерика: чому Путін без роздумів погодився на зустріч у Будапешті

Розмова Путіна та Трампа була настільки "успішною", що росіяни починають вигадувати в істериці ще більш фантастичні проекти, щоб якось підтримувати з ними контакт та виправдати хоч якусь співпрацю з ними. Дмітрієв, наприклад, запропонував Маску побудувати тунель між США та Росією. Мабуть для експорту північних оленів, які не встигли експортувати в Китай. Про це розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Експерт продовжує, це означає, що російські розводки щодо "скорочення ядерних озброєнь" американці неввічливо проігнорували, справедливо припускаючи, що Росія і так буде змушена скорочувати свій арсенал через відсутність ресурсів для підтримки його хоч на цьому рівні.

Тарас Загородній зауважує, якщо ж говорити по конкретиці, то ціна на нафту падає. Brent вже 60. Urals в портах Балтійського моря 47. Собівартість російської нафти – 35-40.

Експерт зауважує, другий цікавий момент полигає у тому, що Індія під тиском США починає закуповувати нафту, яку американці видобувають з Гаяни.

"Україна перейшла до рутинного руйнування вже російської енергетики. Мета – організація блекауту в регіонах. Можливо в усій європейській частини Росії. Там є сім цікавих точок. В Росії спостерігається зростання дефіциту вже і дизелю. Бензин звичайний вже починають розбавляти. Поки невідомо віслячою сечею чи ні. Всі інші шаманства навколо того, хто кому що сказав та куди запросив не мають ніякого значення", – підсумував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв пропонує американському бізнесмену Ілону Маску збудувати "тунель Путіна – Трампа" між РФ та США. Як інформує портал "Коментарі", про це російський посадовець написав у соцмережі X 16 жовтня.



