logo_ukra

BTC/USD

105363

ETH/USD

3773.26

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У Москві наростає істерика: чому Путін без роздумів погодився на зустріч у Будапешті
commentss НОВИНИ Всі новини

У Москві наростає істерика: чому Путін без роздумів погодився на зустріч у Будапешті

Росіяни побачили, що ціна на нафту падає, при цьому Україна продовжує "виносити" НПЗ

17 жовтня 2025, 16:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Розмова Путіна та Трампа була настільки "успішною", що росіяни починають вигадувати в істериці ще більш фантастичні проекти, щоб якось підтримувати з ними контакт та виправдати хоч якусь співпрацю з ними. Дмітрієв, наприклад, запропонував Маску побудувати тунель між США та Росією. Мабуть для експорту північних оленів, які не встигли експортувати в Китай. Про це розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній.

У Москві наростає істерика: чому Путін без роздумів погодився на зустріч у Будапешті

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Експерт продовжує, це означає, що російські розводки щодо "скорочення ядерних озброєнь" американці неввічливо проігнорували, справедливо припускаючи, що Росія і так буде змушена скорочувати свій арсенал через відсутність ресурсів для підтримки його хоч на цьому рівні.

Тарас Загородній зауважує, якщо ж говорити по конкретиці, то ціна на нафту падає. Brent вже 60. Urals в портах Балтійського моря 47. Собівартість російської нафти – 35-40.

Експерт зауважує, другий цікавий момент полигає у тому, що Індія під тиском США починає закуповувати нафту, яку американці видобувають з Гаяни. 

"Україна перейшла до рутинного руйнування вже російської енергетики. Мета – організація блекауту в регіонах. Можливо в усій європейській частини Росії. Там є сім цікавих точок. В Росії спостерігається зростання дефіциту вже і дизелю. Бензин звичайний вже починають розбавляти. Поки невідомо віслячою сечею чи ні. Всі інші шаманства навколо того, хто кому що сказав та куди запросив не мають ніякого значення", – підсумував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв пропонує американському бізнесмену Ілону Маску збудувати "тунель Путіна – Трампа" між РФ та США. Як інформує портал "Коментарі", про це російський посадовець написав у соцмережі X 16 жовтня.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини