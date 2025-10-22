logo_ukra

Наслідки обстрілів: по Україні вводять графіки відключень
commentss НОВИНИ Всі новини

Наслідки обстрілів: по Україні вводять графіки відключень

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти – у більшості регіонів застосовані аварійні відключення

22 жовтня 2025, 10:38
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогодні вночі російська окупаційна армія атакувала Україну: били по енергосистемі, через що по областях будуть введені обмеження.

За даними Укрнерего, споживання електроенергії залишається високим. Українців просять споживати електроенергію ощадливо, у кого вона є.

Через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру – на ранок у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення. Через пошкоджене ворогом обладнання – найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене устаткування в роботу. 

Через наслідки попередніх російських обстрілів – сьогодні в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 22 жовтня, станом на 6:00, воно було на 1,7% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок.

Вчора, 21 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у понеділок, 20 жовтня.

Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, сьогодні упродовж доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", – наголошують в Укренерго.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що країна-агресор уночі атакувала Київську область. Внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені, пошкоджені приватні будинки та інфраструктура. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив голова Київської ОДА Микола Калашник.

Керівник Київщини зазначив, що внаслідок атаки сталося займання двох приватних будинків у Броварському районі. Також пошкоджено фасад приміщення АЗС. "Країна-терорист убила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку в селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку", — повідомив голова Київської ОДА.



