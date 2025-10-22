Сегодня ночью российская оккупационная армия атаковала Украину: били по энергосистеме, из-за чего по областям будут введены ограничения.

Последствия обстрелов: по Украине вводят графики отключений

По данным Укрнерего, потребление электроэнергии остается высоким. Украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо, у кого она есть.

Из-за масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – на утро в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения. Из-за поврежденного врагом оборудования – самой сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях. Также атакованы энергообъекты и обесточены потребители в других областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как это разрешила ситуация безопасности. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

Из-за последствий предыдущих российских обстрелов – сегодня во всех регионах Украины с 16:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 22 октября, по состоянию на 6:00, оно было на 1,7% выше, чем в это же время в предыдущий день – во вторник.

Вчера 21 октября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущих суток – в понедельник, 20 октября.

Учитывая последствия обстрелов и погодные условия, сегодня в течение суток сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", – отмечают в Укрэнерго.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что страна-агрессор ночью атаковала Киевскую область. В результате вражеского удара есть погибшие и раненые, повреждены частные дома и инфраструктура. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Руководитель Киевщины отметил, что в результате атаки произошло возгорание двух частных домов в Броварском районе. Также поврежден фасад помещения АЗС. "Страна-террорист убила молодую женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела найдены на месте пожара частного дома", — сообщил председатель Киевской ОГА.