РФ накрила вогнем Київщину: серед загиблих немовля і не тільки

Країна-агресор уночі атакувала Київську область. Внаслідок ворожого удару є загиблі та поранені, пошкоджені приватні будинки та інфраструктура. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив голова Київської ОДА Микола Калашник.

Загиблі на Київщині. Фото: з відкритих джерел

Керівник Київщини зазначив, що внаслідок атаки сталося займання двох приватних будинків у Броварському районі. Також пошкоджено фасад приміщення АЗС.

"Країна-терорист убила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку в селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку", — повідомив голова Київської ОДА.

Також травмовано чоловіка 1976 року народження в Обухівському районі. Уламкове пошкодження отримав працівник місцевої АЗС. З діагнозом забита рана тім'яної області голови його госпіталізовано до лікарні.

Крім того, постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали із охопленого вогнем будинку у Броварах. Вона була у шоковому стані, але жива. У Броварах уламки також викликали пожежу у приватному будинку та займання вантажівки з причепом.

Також стало відомо, що у Броварському районі уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження.

Починаючи з п'ятої ранку Росія почала масовано атакувати столицю дронами. Наразі наслідки фіксуються як мінімум у чотирьох районах – Дніпровському, Дарницькому та Деснянському та Печерському. У перші три – люди викликали медиків. За інформацією Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі Києва внаслідок нічної атаки загинула людина. Саме у цьому районі через удар РФ сталася пожежа на 8-9 поверхах житлового будинку, згодом вогонь локалізували. Трохи пізніше Ткаченко повідомив про другого загиблого у Києві.



