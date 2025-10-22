РФ накрыла огнем Киевщину: среди погибших младенец и не только

Страна-агрессор ночью атаковала Киевскую область. В результате вражеского удара есть погибшие и раненые, повреждены частные дома и инфраструктура. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Киевской ОГА Николай Калашник.

Погибшие на Киевщине. Фото: из открытых источников

Руководитель Киевщины отметил, что в результате атаки произошло возгорание двух частных домов в Броварском районе. Также поврежден фасад помещения АЗС.

"Страна-террорист убила молодую женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела найдены на месте пожара частного дома", — сообщил глава Киевской ОГА.

Также травмирован мужчина 1976 года рождения в Обуховском районе. Обломочное повреждение получил работник местной АЗС. С диагнозом ушибленная рана теменной области головы он госпитализирован в больницу.

Кроме того, пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома в Броварах. Она была в шоковом состоянии, но жива. В Броварах обломки также вызвали пожар в частном доме и возгорание грузовика с прицепом.

Также стало известно, что в Броварском районе обломками смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве из-за атаки в ночь на 22 октября два человека погибли. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Начиная с пяти утра Россия начала массированно атаковать столицу дронами. Сейчас последствия фиксируются как минимум в четырех районах – Днепровском, Дарницком и Деснянском и Печерском. В первые три – люди вызвали медиков. По информации Тимура Ткаченко, в Днепровском районе Киева в результате ночной атаки погиб человек. Именно в этом районе из-за удара РФ произошел пожар на 8-9 этажах жилого дома, впоследствии огонь локализовали. Чуть позже Ткаченко сообщил о втором погибшем в Киеве.



