Наслідки нічних атак РФ по Україні: які регіони постраждали найбільше

У ніч на суботу Росія здійснила масштабну атаку по низці регіонів України, використавши ударні дрони "Шахед", а також балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Атаки були спрямовані насамперед на об’єкти енергетики та транспортної інфраструктури.

Вибухи в Україні. Фото: з відкритих джерел

На Київщині удари зафіксовано у Фастові, де постраждали залізнична інфраструктура, будівля вокзалу та об’єкти енергетики. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник, в області вже відомо про 3 поранених. Так, за його даними, дві жінки отримали поранення у Вишгородському районі. Одна з них — жінка 1979 року народження госпіталізована до місцевої лікарні. Іншій пораненій 40 років, вона отримала рвану рану щоки.

Ще один поранений у Фастові — це чоловік 1983 року народження. Він обійшовся без госпіталізації.

У Нових Петрівцях виникли масштабні пожежі. У Білій Церкві російські ракети влучили по місцевій ТЕЦ.

У Дніпропетровській області наслідки атаки зафіксовані у Дніпрі та Кривому Розі. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктурні об’єкти, є поранені серед цивільних.

У Луцьку після ударів дронів-камікадзе частина міста залишилася без електропостачання, виникли пожежі на місцях ураження.

На Львівщині масованій атаці піддалася Добротвірська ТЕЦ. В області повідомляють про перебої зі світлом.

У Полтаві внаслідок ударів по об’єктах енергетики також виникли проблеми з електропостачанням. Аналогічна ситуація спостерігалася на Рівненщині.

У Чернігові та області російські війська атакували критичну інфраструктуру, внаслідок чого зафіксовані перебої у роботі енергетичної системи.

Українські сили ППО працювали по всіх напрямках, однак наслідки атаки в багатьох регіонах ще уточнюються. Протягом доби тривають аварійно-відновлювальні роботи.

