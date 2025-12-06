Последствия ночных атак РФ по Украине: какие регионы пострадали больше всего

В ночь на субботу Россия совершила масштабную атаку по ряду регионов Украины, использовав ударные дроны "Шахед", а также баллистические, крылатые и аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Атаки были направлены, прежде всего, на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

Взрывы в Украине. Фото: из открытых источников

В Киевской области удары зафиксированы в Фастове, где пострадали железнодорожная инфраструктура, здание вокзала и объекты энергетики. Как сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник, в области уже известно о 3 раненых. Так, по его данным, две женщины получили ранения в Вышгородском районе. Одна из них – женщина 1979 года рождения госпитализирована в местную больницу. Другой раненой 40 лет, она получила рваную рану щеки.

Еще один раненый в Фастове – это мужчина 1983 года рождения. Он обошелся без госпитализации.

В Новых Петровцах возникли масштабные пожары. В Белой Церкви российские ракеты попали по местной ТЭЦ.

В Днепропетровской области последствия атаки зафиксированы в Днепре и Кривом Роге. Повреждены жилые дома и инфраструктурные объекты, ранены среди гражданских.

В Луцке после ударов дронов-камикадзе часть города осталась без электроснабжения, возникли пожары на местах поражения.

На Львовщине массированной атаке подверглась Добротворская ТЭЦ. В области сообщают о перебоях со светом.

В Полтаве в результате ударов по объектам энергетики также возникли проблемы с электроснабжением. Аналогичная ситуация наблюдалась в Ровенской области.

В Чернигове и области российские войска атаковали критическую инфраструктуру, в результате чего зафиксированы перебои в работе энергетической системы.

Украинские силы ПВО работали по всем направлениям, однако последствия атаки во многих регионах еще уточняются. В течение суток продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Читайте на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска атаковали Украину с применением ракет и беспилотников.



