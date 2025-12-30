Спроба Києва "атакувати" резиденцію російського диктатора Володимира Путіна — це терористичний акт, спрямований на зрив переговорного процесу. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

При цьому в Москві не відповіли на питання про те, наскільки атака безпілотників на державну резиденцію російського президента Володимира Путіна в Новгородській області відкинула назад переговори щодо мирного врегулювання українського конфлікту.

Головний рупор Кремля також не став говорити про те, де був сам глава держави в момент атаки БПЛА ЗСУ на резиденцію. За словами Дмитра Пєскова, інцидент був спрямований не лише проти Володимира Путіна, а й щодо американського лідера Білого дому Дональда Трампа, щоб зірвати зусилля політиків з дипломатії.

"Ця тема не підлягає будь-якому публічному обговоренню... Це терористичний акт, спрямований на зрив переговорного процесу. Направлений він не лише особисто проти президента Путіна...", – сказав Пєсков.

