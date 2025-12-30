Попытка Киева "атаковать" резиденцию российского диктатора Владимира Путина – это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

При этом в Москве не ответили на вопрос о том, насколько атака беспилотников на государственную резиденцию российского президента Владимира Путина в Новгородской области отбросила назад переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта.

Главный рупор Кремля также не стал говорить о том, где находился сам глава государства в момент атаки БПЛА ВСУ на резиденцию. По словам Дмитрия Пескова, инцидент был направлен не только против Владимира Путина, но также и в отношении американского лидера Белого дома Дональда Трампа, чтобы сорвать усилия политиков по дипломатии.

"Эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению... Это террористический акт, который направлен на срыв переговорного процесса. Направлен он не только лично против президента Путина...", – высказался Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп, активно продвигающий переговоры между Украиной и Россией, все чаще сталкивается с жесткой реальностью, которая осложняет достижение быстрого мирного соглашения. Несмотря на заявления Белого дома об "определенном прогрессе", ключевые вопросы, прежде всего гарантии безопасности для Украины, остаются нерешенными, сообщает The New York Times.

Также издание "Комментарии" сообщало – вчерашняя фейковая атака на резиденцию Владимира Путина фактически выступила краш-тестом потенциального мирного соглашения. Среди обнародованных Владимиром Зеленским 20 пунктов мирного плана было: "Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России – гарантии безопасности аннулируют". Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.



