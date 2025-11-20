Нас очікує "нова Ялта": до якого закінчення війни буде підштовхувати Трамп Україну

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У Білому домі наголошують, що припинення російської агресії проти України залишається одним із пріоритетів американської зовнішньої політики. З чим пов’язана така активізація Вашингтону та що тепер нав’язують Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому непростому питання, поцікавившись думкою експертів.
Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел
Адміністрація Трампа приступила до плану прямого впливу на Україну для спроби досягнення брудного миру. Слабке місце України, на думку американців, — страх влади перед більшим обсягом компромату, який може викликати тайфун у внутрішній політиці. Трамп планує використати наслідки корупційної кризи в українській владі, створеної діями НАБУ-САП через втрату Зеленським політичної міцності, керованості Ради, електоральної спроможності. Про це розповів політтехнолог Олег Постернак.
Експерт вважає, що мирну програму Віткоффа-Дмітрієва сьогодні представить Зеленському міністр армії США Деніел Дрісколл та начальник штабу сухопутних сил Ренді Джордж. Тобто, ця програма виглядає як погоджений завчасно план і тепер із абсолютно зрозумілих причин чекали до другої половини листопада.
За його словами, елементи плану по Україні відомі лише з чуток, здогадок та конспіративних домислів. Тому робити категорично висновки рано і безперспективно.
Експерт наголошує, зараз треба врахувати, що США завдяки українсько-російському кейсу хоче мати більший контроль за європейським континентом та вплив на Україну. Американці воліли б "забетонувати" українське питання, щоб воно не заважало у найближче десятиліття реалізовувати антикитайську програму дій.
Громадський діяч, політичний аналітик та блогер Євген Прокопишин вважає, що за різким розворотом Трампа стоїть кілька моментів: вибори у Конгрес та Нобелівська премія миру.
За його словами, тиск на Україну від Трампа зараз буде найбільшим за весь час, особливо на фоні політичної кризи в Україні та величезних проблем з мобілізацією, та як результат наростаючих проблем на фронті.
Читайте також на порталі "Коментарі" — що стоїть за візитом делегації з Пентагону в Україну: як це може вплинути на війну.