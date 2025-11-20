Нас очікує "нова Ялта": до якого закінчення війни буде підштовхувати Трамп Україну

У Білому домі наголошують, що припинення російської агресії проти України залишається одним із пріоритетів американської зовнішньої політики. З чим пов’язана така активізація Вашингтону та що тепер нав’язують Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому непростому питання, поцікавившись думкою експертів.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Розширення перемовного меню на думку США дозволить впевненіше підійти до гарантованого успіху мирної ініціативи

Адміністрація Трампа приступила до плану прямого впливу на Україну для спроби досягнення брудного миру. Слабке місце України, на думку американців, — страх влади перед більшим обсягом компромату, який може викликати тайфун у внутрішній політиці. Трамп планує використати наслідки корупційної кризи в українській владі, створеної діями НАБУ-САП через втрату Зеленським політичної міцності, керованості Ради, електоральної спроможності. Про це розповів політтехнолог Олег Постернак.

Експерт вважає, що мирну програму Віткоффа-Дмітрієва сьогодні представить Зеленському міністр армії США Деніел Дрісколл та начальник штабу сухопутних сил Ренді Джордж. Тобто, ця програма виглядає як погоджений завчасно план і тепер із абсолютно зрозумілих причин чекали до другої половини листопада.

"Що це фактично означає? Розширення перемовного меню на думку США дозволить впевненіше підійти до гарантованого успіху мирної ініціативи. Але жирний натяк тут в іншому — це дозволяє представити угоду як вирішення питань європейської безпеки без Європи. Те, про що мріяв Путін, починаючи повномасштабну війну у 2022 році, несправедливо оцінюючи розширення НАТО та загрозу безпеки РФ. Візуально це дозволить Путіну представити цей мирний трек як "нова Ялта", де Трамп і Путін в Будапешті здійснюють черговий поділ світу", – зазначив політтехнолог.

За його словами, елементи плану по Україні відомі лише з чуток, здогадок та конспіративних домислів. Тому робити категорично висновки рано і безперспективно.

Експерт наголошує, зараз треба врахувати, що США завдяки українсько-російському кейсу хоче мати більший контроль за європейським континентом та вплив на Україну. Американці воліли б "забетонувати" українське питання, щоб воно не заважало у найближче десятиліття реалізовувати антикитайську програму дій.

Зеленському необхідно якнайшвидше вирішити політичну кризу та заявити США свою незгоду з капітуляцією

Громадський діяч, політичний аналітик та блогер Євген Прокопишин вважає, що за різким розворотом Трампа стоїть кілька моментів: вибори у Конгрес та Нобелівська премія миру.

"Через рік в США надважливі вибори в Конгрес, республіканці можуть сильно пролетіти і буде реванш демократів, а тому Трамп буде намагатися усіма способами рятувати рейтинги, і головний для цього інструмент — завершити/призупинити російсько-українську війну та отримати премію миру, відповідно на фоні цього і укласти купу економічних угод з Україною, РФ та КНР (особливо щодо копалин), скачувати усі санкції та прискорити економічне зростання", – зазначив експерт.

За його словами, тиск на Україну від Трампа зараз буде найбільшим за весь час, особливо на фоні політичної кризи в Україні та величезних проблем з мобілізацією, та як результат наростаючих проблем на фронті.

"Зеленському необхідно якнайшвидше вирішити політичну кризу та заявити США свою незгоду з капітуляцією не від імені ОП Зеленського, а від імені більшості українського політикуму та більшості українського суспільства – лише це може стримати АП Трампа, яка зараз щиро вважає, що вся проблема виключно у небажанні Зеленського. Необхідні швидкі та якісні кадрові зміни на усіх рівнях, в тому числі в ЗСУ, а також реформи, реформи і ще раз реформи, особливо в ЗСУ", – резюмував Євген Прокопишин.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що стоїть за візитом делегації з Пентагону в Україну: як це може вплинути на війну.



