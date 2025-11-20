Нас ожидает "новая Ялта": к какому окончанию войны будет подталкивать Трамп Украину

Рубрики
В Белом доме отмечают, что прекращение российской агрессии против Украины остается одним из приоритетов американской внешней политики. С чем связана такая активизация Вашингтона и теперь навязывают Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этом непростом вопросе, поинтересовавшись мнением экспертов.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Администрация Трампа приступила к плану прямого влияния на Украину на попытку достижения грязного мира. Слабое место Украины, по мнению американцев, – страх власти перед большим объемом компромата, который может вызвать тайфун во внутренней политике. Трамп планирует использовать последствия коррупционного кризиса в украинских властях, созданного действиями НАБУ-САП из-за потери Зеленским политической прочности, управляемости Совета, электоральной способности. Об этом рассказал политтехнолог Олег Постернак.
Эксперт считает, что мирную программу Виткоффа-Дмитриева сегодня представит Зеленскому министр армии США Дэниел Дрисколл и начальник штаба сухопутных сил Рэнди Джордж. То есть, эта программа выглядит как согласованный заранее план и теперь по совершенно понятным причинам ждали до второй половины ноября.
По его словам, элементы плана по Украине известны только по слухам, догадкам и конспиративным домыслам. Поэтому делать категорически выводы рано и бесперспективно.
Эксперт подчеркивает, что сейчас нужно учесть, что США благодаря украинско-российскому кейсу хочет иметь больший контроль за европейским континентом и влияние на Украину. Американцы предпочли бы "забетонировать" украинский вопрос, чтобы он не мешал в ближайшее десятилетие реализовывать антикитайскую программу действий.
Общественный деятель, политический аналитик и блогер Евгений Прокопишин считает, что за резким разворотом Трампа стоит несколько моментов: выборы в Конгресс и Нобелевская премия мира.
По его словам, давление на Украину от Трампа сейчас будет самым большим за все время, особенно на фоне политического кризиса в Украине и огромных проблем с мобилизацией и как результат нарастающих проблем на фронте.
