Нас ожидает "новая Ялта": к какому окончанию войны будет подталкивать Трамп Украину

В Белом доме отмечают, что прекращение российской агрессии против Украины остается одним из приоритетов американской внешней политики. С чем связана такая активизация Вашингтона и теперь навязывают Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этом непростом вопросе, поинтересовавшись мнением экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Расширение переговорного меню по мнению США позволит более уверенно подойти к гарантированному успеху мирной инициативы.

Администрация Трампа приступила к плану прямого влияния на Украину на попытку достижения грязного мира. Слабое место Украины, по мнению американцев, – страх власти перед большим объемом компромата, который может вызвать тайфун во внутренней политике. Трамп планирует использовать последствия коррупционного кризиса в украинских властях, созданного действиями НАБУ-САП из-за потери Зеленским политической прочности, управляемости Совета, электоральной способности. Об этом рассказал политтехнолог Олег Постернак.

Эксперт считает, что мирную программу Виткоффа-Дмитриева сегодня представит Зеленскому министр армии США Дэниел Дрисколл и начальник штаба сухопутных сил Рэнди Джордж. То есть, эта программа выглядит как согласованный заранее план и теперь по совершенно понятным причинам ждали до второй половины ноября.

"Что это фактически означает? Расширение переговорного меню по мнению США позволит увереннее подойти к гарантированному успеху мирной инициативы. Но жирный намек здесь в другом — это позволяет представить соглашение как решение вопросов европейской безопасности без Европы. То, о чем мечтал Путин, начиная полномасштабную войну в НАТО в 2022 году, несправедливо оценит это. Путину представить этот мирный трек как "новая Ялта", где Трамп и Путин в Будапеште совершают очередное разделение мира", – отметил политтехнолог.

По его словам, элементы плана по Украине известны только по слухам, догадкам и конспиративным домыслам. Поэтому делать категорически выводы рано и бесперспективно.

Эксперт подчеркивает, что сейчас нужно учесть, что США благодаря украинско-российскому кейсу хочет иметь больший контроль за европейским континентом и влияние на Украину. Американцы предпочли бы "забетонировать" украинский вопрос, чтобы он не мешал в ближайшее десятилетие реализовывать антикитайскую программу действий.

Зеленскому необходимо как можно быстрее разрешить политический кризис и заявить США о своем несогласии с капитуляцией.

Общественный деятель, политический аналитик и блогер Евгений Прокопишин считает, что за резким разворотом Трампа стоит несколько моментов: выборы в Конгресс и Нобелевская премия мира.

"Через год в США сверхважные выборы в Конгресс, республиканцы могут сильно пролететь и будет реванш демократов, а потому Трамп будет пытаться всеми способами спасать рейтинги, и главный для этого инструмент – завершить/приостановить российско-украинскую войну и получить премию мира, соответственно на фоне этого и заключить кучу экономических сделок. скачивать все санкции и ускорить экономический рост", – отметил эксперт.

По его словам, давление на Украину от Трампа сейчас будет самым большим за все время, особенно на фоне политического кризиса в Украине и огромных проблем с мобилизацией и как результат нарастающих проблем на фронте.

"Зеленскому необходимо как можно быстрее разрешить политический кризис и заявить США свое несогласие с капитуляцией не от имени ОП Зеленского, а от имени большинства украинского политикума и большинства украинского общества – только это может сдержать АП Трампа, которая сейчас искренне считает, что вся проблема исключительно в нежелании Зеленского. Необходимы быстрые и качественные кадровые изменения на всех уровнях, в том числе в ВСУ, а также реформы, реформы и еще раз реформы, особенно в ВСУ", – резюмировал Евгений Прокопишин.

