Народні депутати уже не приховують проблем: “Далі буде тільки гірше”

Питань до діяльності військових ТЦК все більше. У Раді неодноразово наголошували на порушенні закону представниками ТЦК.

Народний депутат Дмитро Разумков розповів, як працюють блокпости ТЦК у Києві. Зазначив, що вже вдруге мав розмову з групою оповіщення, і знову на тому ж місці, біля центрального РАГСу. Події розвивалися наступним чином — зазначив, що зупинила поліція, але в цей момент поліцейський відразу не підходить і не представляється, як повинно бути за законом. Замість поліцейського підходить представник ТЦК і вимагає документи, бодікамеру не носить, розповів нардеп.

“Далі спілкуюся вже з поліцейським. Починаю ставити прості запитання: які причини зупинки, де офіційні документи, які дозволяють обмежити рух саме за цією адресою? На якій підставі тут перебуває група оповіщення? Чи є перелік працівників ТЦК і поліції, які задіяні на цьому пункті? Почув відповідь про “усну команду” і аргумент, що вони “наділені владою”. Але з такою ж “законністю” будь-хто може перекрити рух, бо ж “кожен з нас президент”!”, — наголосив парламентар.

Політик повідомив, що пізніше показали папірець, який нібито розповсюджується “на весь район”. Тобто де захотіли — там і стали, пояснив народний депутат, і уточнив, що це немає нічого спільного із законністю та дотриманням процедури.

Народний депутат зауважив, що серед тих, хто був на місці, щонайменше один військовий дійсно пройшов фронт. І це, за словами політика, відчувається у поведінці та ставленні. На відміну від тих, хто використовує службу в ТЦК для наживи, займається бусифікацією та порушує права людей, зауважив народний депутат.

“І такі випадки лише підкреслюють, що в кожній структурі є різні люди. Але питання не в окремих прикладах, а в правилах, за якими працює вся система! Тому потрібно закінчувати з порушенням закону. Тільки закон має бути вищим за будь-які “усні команди” і будь-які структури. У нас не має бути жодної касти недоторканних. І якщо ми не наведемо лад зараз — далі буде тільки гірше”, — підсумував парламентар.

