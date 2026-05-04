Народні депутати уже не приховують проблем: “Далі буде тільки гірше”

Кречмаровская Наталия
Питань до діяльності військових ТЦК все більше. У Раді неодноразово наголошували на порушенні закону представниками ТЦК.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков розповів, як працюють блокпости ТЦК у Києві. Зазначив, що вже вдруге мав розмову з групою оповіщення, і знову на тому ж місці, біля центрального РАГСу. Події розвивалися наступним чином — зазначив, що зупинила поліція, але в цей момент поліцейський відразу не підходить і не представляється, як повинно бути за законом. Замість поліцейського підходить представник ТЦК і вимагає документи, бодікамеру не носить, розповів нардеп.
Політик повідомив, що пізніше показали папірець, який нібито розповсюджується “на весь район”. Тобто де захотіли — там і стали, пояснив народний депутат, і уточнив, що це немає нічого спільного із законністю та дотриманням процедури.
Народний депутат зауважив, що серед тих, хто був на місці, щонайменше один військовий дійсно пройшов фронт. І це, за словами політика, відчувається у поведінці та ставленні. На відміну від тих, хто використовує службу в ТЦК для наживи, займається бусифікацією та порушує права людей, зауважив народний депутат.
