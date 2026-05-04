Народные депутаты уже не скрывают проблем: "Дальше будет только хуже"

Кречмаровская Наталия
Вопросов к деятельности военных ТЦК все больше. В Раде неоднократно отмечали нарушение закона представителями ТЦК.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, как работают блокпосты ТЦК в Киеве. Заметил, что уже второй раз разговаривал с группой оповещения, и снова на том же месте, возле центрального ЗАГСа. События развивались следующим образом – отметил, что остановила полиция, но в этот момент полицейский сразу не подходит и не представляется, как должно быть по закону. Вместо полицейского подходит представитель ТЦК и требует документы, бодикамера не носит, рассказал нардеп.
Политик сообщил, что позже показали бумажку, которая якобы распространяется "на весь район". То есть, где захотели — там и стали, пояснил народный депутат, и уточнил, что это нет ничего общего с законностью и соблюдением процедуры.
Народный депутат отметил, что среди находившихся на месте по меньшей мере один военный действительно прошел фронт. И это, по словам политика, ощущается в поведении и отношении. В отличие от тех, кто использует службу в ТЦК для наживы, занимается бусификацией и нарушает права людей, отметил народный депутат.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что правоохранители обнаружили при проверке бывших и действующих должностных лиц ТЦК.