Народные депутаты уже не скрывают проблем: "Дальше будет только хуже"

Вопросов к деятельности военных ТЦК все больше. В Раде неоднократно отмечали нарушение закона представителями ТЦК.

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, как работают блокпосты ТЦК в Киеве. Заметил, что уже второй раз разговаривал с группой оповещения, и снова на том же месте, возле центрального ЗАГСа. События развивались следующим образом – отметил, что остановила полиция, но в этот момент полицейский сразу не подходит и не представляется, как должно быть по закону. Вместо полицейского подходит представитель ТЦК и требует документы, бодикамера не носит, рассказал нардеп.

"Далее общаюсь уже с полицейским. Начинаю задавать простые вопросы: какие причины остановки, где официальные документы, позволяющие ограничить движение именно по этому адресу? На каком основании здесь находится группа оповещения? Есть ли перечень работников ТЦК и полиции, которые задействованы на этом пункте? Услышал ответ об "устной команде" и аргументе, что они "наделены властью". Но с такой же "законностью" кто-либо может перекрыть движение, потому что "каждый из нас президент"!", — подчеркнул парламентарий.

Политик сообщил, что позже показали бумажку, которая якобы распространяется "на весь район". То есть, где захотели — там и стали, пояснил народный депутат, и уточнил, что это нет ничего общего с законностью и соблюдением процедуры.

Народный депутат отметил, что среди находившихся на месте по меньшей мере один военный действительно прошел фронт. И это, по словам политика, ощущается в поведении и отношении. В отличие от тех, кто использует службу в ТЦК для наживы, занимается бусификацией и нарушает права людей, отметил народный депутат.

"И такие случаи лишь подчеркивают, что в каждой структуре есть разные люди. Но вопрос не в отдельных примерах, а в правилах, по которым работает вся система! Поэтому нужно заканчивать с нарушением закона. Только закон должен быть выше любых "устных команд" и любых структур. У нас не должно быть ни одной касты неприкосновенных. И если мы не наведем порядок сейчас — дальше будет только хуже”, — подытожил парламентарий.

