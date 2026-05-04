logo

BTC/USD

78803

ETH/USD

2336.67

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Народные депутаты уже не скрывают проблем: "Дальше будет только хуже"
commentss НОВОСТИ Все новости

Народные депутаты уже не скрывают проблем: "Дальше будет только хуже"

Народный депутат Разумков проверил, как работают военные ТЦК на улицах Киева

4 мая 2026, 16:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вопросов к деятельности военных ТЦК все больше. В Раде неоднократно отмечали нарушение закона представителями ТЦК.

Народные депутаты уже не скрывают проблем: "Дальше будет только хуже"

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, как работают блокпосты ТЦК в Киеве. Заметил, что уже второй раз разговаривал с группой оповещения, и снова на том же месте, возле центрального ЗАГСа. События развивались следующим образом – отметил, что остановила полиция, но в этот момент полицейский сразу не подходит и не представляется, как должно быть по закону. Вместо полицейского подходит представитель ТЦК и требует документы, бодикамера не носит, рассказал нардеп.

"Далее общаюсь уже с полицейским. Начинаю задавать простые вопросы: какие причины остановки, где официальные документы, позволяющие ограничить движение именно по этому адресу? На каком основании здесь находится группа оповещения? Есть ли перечень работников ТЦК и полиции, которые задействованы на этом пункте? Услышал ответ об "устной команде" и аргументе, что они "наделены властью". Но с такой же "законностью" кто-либо может перекрыть движение, потому что "каждый из нас президент"!", — подчеркнул парламентарий.

Политик сообщил, что позже показали бумажку, которая якобы распространяется "на весь район". То есть, где захотели — там и стали, пояснил народный депутат, и уточнил, что это нет ничего общего с законностью и соблюдением процедуры.

Народный депутат отметил, что среди находившихся на месте по меньшей мере один военный действительно прошел фронт. И это, по словам политика, ощущается в поведении и отношении. В отличие от тех, кто использует службу в ТЦК для наживы, занимается бусификацией и нарушает права людей, отметил народный депутат.

"И такие случаи лишь подчеркивают, что в каждой структуре есть разные люди. Но вопрос не в отдельных примерах, а в правилах, по которым работает вся система! Поэтому нужно заканчивать с нарушением закона. Только закон должен быть выше любых "устных команд" и любых структур. У нас не должно быть ни одной касты неприкосновенных. И если мы не наведем порядок сейчас — дальше будет только хуже”, — подытожил парламентарий.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что правоохранители обнаружили при проверке бывших и действующих должностных лиц ТЦК.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4810
Теги:

Новости

Все новости