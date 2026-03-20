Народ Росії бунтує: росіяни не задоволені війною

Російська влада посилює контроль над інтернетом, щоб стримати можливе невдоволення населення на тлі війни проти України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

За їхніми словами, головна мета розширення повноважень у сфері інтернету — зміцнення контролю над внутрішньою ситуацією в країні.

Джерела зазначають, що затягування війни може дедалі більше підривати підтримку серед росіян. Водночас навіть у разі її завершення влада готується до можливих протестів.

За оцінками співрозмовників агентства, Москва вже накопичила інструменти, які дозволяють проводити масштабні репресії в онлайн-просторі.

У матеріалі також згадується історичний досвід СРСР після війни в Афганістані у 1989 році, коли повернення військових і подальші події призвели до серйозних соціальних потрясінь і дестабілізації, що завершилися розпадом Союзу.

За словами джерел, російські спецслужби враховують ці уроки і намагаються створити систему, яка дозволить утримати контроль незалежно від сценарію розвитку війни.

Крім того, РФ вивчає досвід інших країн, зокрема Китаю та Ірану, і розробляє механізми для можливого одночасного блокування значної частини як мобільного, так і стаціонарного інтернету з подальшим контролем онлайн-комунікацій.

