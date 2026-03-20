Народ Росії бунтує: росіяни не задоволені війною
Народ Росії бунтує: росіяни не задоволені війною

РФ обмежує інтернет, щоб контролювати невдоволення війною — Reuters

20 березня 2026, 17:28
Ткачова Марія

Російська влада посилює контроль над інтернетом, щоб стримати можливе невдоволення населення на тлі війни проти України.

Росіяни проти війни та путіна

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатичні джерела.

За їхніми словами, головна мета розширення повноважень у сфері інтернету — зміцнення контролю над внутрішньою ситуацією в країні.

Джерела зазначають, що затягування війни може дедалі більше підривати підтримку серед росіян. Водночас навіть у разі її завершення влада готується до можливих протестів.

За оцінками співрозмовників агентства, Москва вже накопичила інструменти, які дозволяють проводити масштабні репресії в онлайн-просторі.

У матеріалі також згадується історичний досвід СРСР після війни в Афганістані у 1989 році, коли повернення військових і подальші події призвели до серйозних соціальних потрясінь і дестабілізації, що завершилися розпадом Союзу.

За словами джерел, російські спецслужби враховують ці уроки і намагаються створити систему, яка дозволить утримати контроль незалежно від сценарію розвитку війни.

Крім того, РФ вивчає досвід інших країн, зокрема Китаю та Ірану, і розробляє механізми для можливого одночасного блокування значної частини як мобільного, так і стаціонарного інтернету з подальшим контролем онлайн-комунікацій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Московській області повідомили про небезпеку, пов’язану з безпілотниками, та закликали мешканців дотримуватися заходів безпеки.
Голова муніципального округу Істра Тетяна Вітушева звернулася до жителів із проханням не виходити на вулицю без нагальної потреби та не підходити до вікон. На тлі повідомлень про загрозу в регіоні запровадили обмеження в аеропорту Внуково. Росавіація заявила про тимчасове призупинення вильотів і прильотів літаків.



Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/great-crackdown-russia-tightens-screws-internet-2026-03-20/#:~:text=%22Russia's%20leaders%20%E2%80%8Band%20security,has%20further%20ratcheted%20up%20security
