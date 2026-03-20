Народ России бунтует: россияне недовольны войной

РФ ограничивает интернет, чтобы контролировать недовольство войной — Reuters

20 марта 2026, 17:28
Ткачова Марія

Российские власти усиливают контроль над интернетом, чтобы сдержать возможное недовольство населения на фоне войны против Украины.

Народ России бунтует: россияне недовольны войной

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, главная цель расширения полномочий в сфере интернета – укрепление контроля над внутренней ситуацией в стране.

Источники отмечают, что затягивание войны может все больше подрывать поддержку среди россиян. В то же время, даже в случае ее завершения власти готовятся к возможным протестам.

По оценкам собеседников агентства, Москва уже накопила инструменты, позволяющие проводить масштабные репрессии в онлайн-пространстве.

В материале также упоминается исторический опыт СССР после войны в Афганистане в 1989 году, когда возвращение военных и последующие события привели к серьезным социальным потрясениям и дестабилизации, завершившимся распадом Союза.

По словам источников, российские спецслужбы учитывают эти уроки и пытаются создать систему, которая позволит удержать контроль вне зависимости от сценария развития войны.

Кроме того, РФ изучает опыт других стран, в частности, Китая и Ирана, и разрабатывает механизмы для возможного одновременного блокирования значительной части как мобильного, так и стационарного интернета с последующим контролем онлайн-коммуникаций.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Московской области сообщили об опасности, связанной с беспилотниками, и призвали жителей соблюдать меры безопасности.
Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева обратилась к жителям с просьбой не выходить на улицу без необходимости и не подходить к окнам. На фоне сообщений об угрозе в регионе ввели ограничения в аэропорту Внуково. Росавиация заявила о временной приостановке вылетов и прилетов самолетов.



Источник: https://www.reuters.com/world/europe/great-crackdown-russia-tightens-screws-internet-2026-03-20/#:~:text=%22Russia's%20leaders%20%E2%80%8Band%20security,has%20further%20ratcheted%20up%20security
Новости

Все новости