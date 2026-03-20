Народ России бунтует: россияне недовольны войной

Российские власти усиливают контроль над интернетом, чтобы сдержать возможное недовольство населения на фоне войны против Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, главная цель расширения полномочий в сфере интернета – укрепление контроля над внутренней ситуацией в стране.

Источники отмечают, что затягивание войны может все больше подрывать поддержку среди россиян. В то же время, даже в случае ее завершения власти готовятся к возможным протестам.

По оценкам собеседников агентства, Москва уже накопила инструменты, позволяющие проводить масштабные репрессии в онлайн-пространстве.

В материале также упоминается исторический опыт СССР после войны в Афганистане в 1989 году, когда возвращение военных и последующие события привели к серьезным социальным потрясениям и дестабилизации, завершившимся распадом Союза.

По словам источников, российские спецслужбы учитывают эти уроки и пытаются создать систему, которая позволит удержать контроль вне зависимости от сценария развития войны.

Кроме того, РФ изучает опыт других стран, в частности, Китая и Ирана, и разрабатывает механизмы для возможного одновременного блокирования значительной части как мобильного, так и стационарного интернета с последующим контролем онлайн-коммуникаций.

