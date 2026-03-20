Москва під загрозою: вибухи в Росії, Україна атакує країну-агресорку

У Московській області повідомили про небезпеку, пов’язану з безпілотниками, та закликали мешканців дотримуватися заходів безпеки.

Вибухи в Росії

Голова муніципального округу Істра Тетяна Вітушева звернулася до жителів із проханням не виходити на вулицю без нагальної потреби та не підходити до вікон.

На тлі повідомлень про загрозу в регіоні запровадили обмеження в аеропорту Внуково. Росавіація заявила про тимчасове призупинення вильотів і прильотів літаків.

За словами Вітушевої, сили протиповітряної оборони відбили атаку безпілотників — у небі над Істрою нібито збили три дрони.

Інформація про можливі наслідки на землі наразі не уточнюється.



