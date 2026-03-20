Москва под угрозой: взрывы в России, Украина атакует страну-агрессорку

В Московской области сообщили об опасности, связанной с беспилотниками, и призвали жителей соблюдать меры безопасности.

Глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева обратилась к жителям с просьбой не выходить на улицу без необходимости и не подходить к окнам.

На фоне сообщений об угрозе в регионе ввели ограничения в аэропорту Внуково. Росавиация заявила о временной приостановке вылетов и прилетов самолетов.

По словам Витушевой, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников — в небе над Истрой якобы сбили три дрона.

Информация о возможных последствиях на земле пока не уточняется.



