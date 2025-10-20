Нарешті почнемо потужно збивати «шахеди»: що невдовзі отримають ЗСУ

Українська miltech-компанія "Генерал Черешня" оголосила про створення дрона-"антишахеда" під назвою "Генерал Черешня Bullet". Про це компанія повідомила в соціальній мережі Facebook.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Розробники наголосили, що безпілотник розганяється до швидкості 309+ км/год. Цього достатньо, щоб вполювати "Шахед".

За словами інженерів та розробників, "Генерал Черешня Bullet" – це реальний інструмент, який дозволить захистити українські обʼєкти інфраструктури, житлові квартали і масиви, а головне – захистити людські життя, що в Україні є найціннішим.

У компанії подякували інженерам, військовим та іншим причетним, а також пообіцяли скоро показати перші відео влучань.

Варто зазначити, що це не єдина новинка, яка може допомогти ЗСУ суттєво посилити протидію ворожим "шахедам". Повідомлялося також про проект із спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україною та Британією, який нині перебуває на стадії переговорів і може стартувати у своїй реалізації вже найближчими місяцями. Про це пише Bloomberg із посиланням на британського державного міністра з питань оборонної готовності та промисловості Люка Полларда.

Київ і Лондон мають намір розпочати спільне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з роями дронів типу "Шахед". За словами Полларда, проект під назвою Octopus зараз перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований протягом найближчих місяців.

"Дуже скоро ми вироблятимемо близько 2000 дронів (перехоплювачів) на місяць і спеціально відправлятимемо їх в Україну, щоб вони могли бути використані для перехоплення російських дронів", — сказав Поллард агентству в кулуарах Форуму оборонної промисловості в Києві.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україні почали постачати спеціалізовані ракети від бельгійського виробника Thales Belgium, призначені для боротьби з ударними дронами типу Shahed.



