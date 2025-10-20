logo

BTC/USD

111002

ETH/USD

4035.64

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Наконец-то начнем мощно сбивать «шахеды»: что вскоре получат ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Наконец-то начнем мощно сбивать «шахеды»: что вскоре получат ВСУ

У ВСУ появится реальный инструмент, который позволит защитить украинские объекты инфраструктуры, жилые кварталы и массивы

20 октября 2025, 14:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинская miltech-компания "Генерал Черешня" объявила о создании дрона-"антишахеда" под названием "Генерал Черешня Bullet". Об этом компания сообщила в социальной сети Facebook.

Наконец-то начнем мощно сбивать «шахеды»: что вскоре получат ВСУ

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Разработчики подчеркнули, что беспилотник разгоняется до скорости 309 км/ч. Этого достаточно, чтобы подстрелить "Шахед".

По словам инженеров и разработчиков, "Генерал Черешня Bullet" – это реальный инструмент, который позволит защитить украинские объекты инфраструктуры, жилые кварталы и массивы, а главное – защитить человеческие жизни, что в Украине самое ценное.

В компании поблагодарили инженеров, военных и других причастных, а также пообещали скоро показать первые видео попаданий.

Следует отметить, что это не единственная новинка, которая может помочь ВСУ существенно усилить противодействие враждебным "шахедам". Сообщалось также о проекте по совместному производству дронов-перехватчиков Украины и Британии, который сейчас находится на стадии переговоров и может стартовать в своей реализации уже в ближайшие месяцы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на британского госминистра по вопросам оборонной готовности и промышленности Люка Полларда.

Киев и Лондон намерены начать совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с роями дронов типа "Шахед". По словам Полларда, проект под названием Octopus сейчас находится в стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

"Очень скоро мы будем производить около 2000 дронов (перехватчиков) в месяц и специально отправлять их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата российских дронов", — сказал Поллард агентству в кулуарах Форума оборонной промышленности в Киеве.

Читайте на портале "Комментарии" — Украине начали поставлять специализированные ракеты от бельгийского производителя Thales Belgium, предназначенные для борьбы с ударными дронами типа Shahed.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/reel/1710848116266612
Теги:

Новости

Все новости