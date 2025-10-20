Наконец-то начнем мощно сбивать «шахеды»: что вскоре получат ВСУ

Украинская miltech-компания "Генерал Черешня" объявила о создании дрона-"антишахеда" под названием "Генерал Черешня Bullet". Об этом компания сообщила в социальной сети Facebook.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Разработчики подчеркнули, что беспилотник разгоняется до скорости 309 км/ч. Этого достаточно, чтобы подстрелить "Шахед".

По словам инженеров и разработчиков, "Генерал Черешня Bullet" – это реальный инструмент, который позволит защитить украинские объекты инфраструктуры, жилые кварталы и массивы, а главное – защитить человеческие жизни, что в Украине самое ценное.

В компании поблагодарили инженеров, военных и других причастных, а также пообещали скоро показать первые видео попаданий.

Следует отметить, что это не единственная новинка, которая может помочь ВСУ существенно усилить противодействие враждебным "шахедам". Сообщалось также о проекте по совместному производству дронов-перехватчиков Украины и Британии, который сейчас находится на стадии переговоров и может стартовать в своей реализации уже в ближайшие месяцы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на британского госминистра по вопросам оборонной готовности и промышленности Люка Полларда.

Киев и Лондон намерены начать совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с роями дронов типа "Шахед". По словам Полларда, проект под названием Octopus сейчас находится в стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

"Очень скоро мы будем производить около 2000 дронов (перехватчиков) в месяц и специально отправлять их в Украину, чтобы они могли быть использованы для перехвата российских дронов", — сказал Поллард агентству в кулуарах Форума оборонной промышленности в Киеве.

Читайте на портале "Комментарии" — Украине начали поставлять специализированные ракеты от бельгийского производителя Thales Belgium, предназначенные для борьбы с ударными дронами типа Shahed.



