Нарешті: ліквідовано найкращого руського чоловіка
НОВИНИ

Нарешті: ліквідовано найкращого руського чоловіка

На Слов’янському напрямку в Донецькій області FPV-дрон ліквідував командира російського добровольчого підрозділу «Родня» Євгенія Ніколаєва з позивним «Гайдук»

11 березня 2026, 19:59
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Слов’янському напрямку в Донецькій області під час бойових дій ліквідували командира російського добровольчого підрозділу "Родня" Євгенія Ніколаєва з позивним "Гайдук". Про його загибель повідомили російські медіа та соратники.

Смерть російського командира Євгенія Ніколаєва

За інформацією російських джерел, Ніколаєв був соратником російського письменника та пропагандиста Захара Прилєпіна, який нині служить у російських військах. У коментарі пропагандистському агентству РИА Новости Прилєпін назвав загиблого "представником найкращого типу російського чоловіка".

Як повідомляють колеги Ніколаєва, він загинув після удару FPV-дрона, коли намагався евакуювати своїх підлеглих із позицій. За їхніми словами, раніше він уже отримував поранення під час бойових дій.

Євгеній Ніколаєв був представником російського націонал-більшовицького руху. Він виріс у Кишиневі та відкрито підтримував війну проти України. Зокрема, за словами його соратників, він негативно сприйняв відступ російських військ із Херсона у 2022 році та висловлював наміри продовжувати наступ, зокрема в напрямку Одеси та Придністров’я.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що підрозділи Сил оборони України 10 березня та в ніч на 11 березня завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, українські військові уразили командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки, а також зенітний ракетний комплекс Бук-М1 у районі Багатівки. Крім того, Сили оборони завдали ударів по складах боєприпасів та матеріально-технічних ресурсів окупантів. Зокрема, уражено склад боєприпасів у районі Широка Балка, склади матеріально-технічних засобів поблизу Марʼянівки та Пришибу, а також склад безпілотників у районі Новозлатополі. Також українські військові уразили склади пально-мастильних матеріалів у районах Бердянськ та Кузнецівка. Окрім цього, удари було завдано по нафтобазах у районах Джанкой та Азовське на тимчасово окупованій території Криму.



