Наконец: ликвидирован лучший русский мужчина

Ткачова Марія
На Славянском направлении в Донецкой области во время боевых действий ликвидировали командира российского добровольческого подразделения "Родня" Евгения Николаева с позывным "Гайдуком". О его гибели сообщили российские СМИ и соратники.
Смерть российского командира Евгения Николаева
По информации российских источников, Николаев был соратником русского писателя и пропагандиста Захара Прилепина, ныне служащего в российских войсках. В комментарии пропагандистскому агентству РИА Новости Прилепин назвал погибшего "представителем лучшего типа русского мужчины".
Как сообщают коллеги Николаева, он погиб после удара FPV-дрона, когда пытался эвакуировать своих подчиненных с позиций. По их словам, ранее он уже получал ранения во время боевых действий.
Евгений Николаев был представителем русского национал-большевистского движения. Он вырос в Кишиневе и открыто поддерживал войну против Украины. В частности, по словам его соратников, он негативно воспринял отступление российских войск из Херсона в 2022 году и выражал намерения продолжать наступление, в частности, в направлении Одессы и Приднестровья.