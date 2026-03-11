Наконец: ликвидирован лучший русский мужчина

На Славянском направлении в Донецкой области во время боевых действий ликвидировали командира российского добровольческого подразделения "Родня" Евгения Николаева с позывным "Гайдуком". О его гибели сообщили российские СМИ и соратники.

Смерть российского командира Евгения Николаева

По информации российских источников, Николаев был соратником русского писателя и пропагандиста Захара Прилепина, ныне служащего в российских войсках. В комментарии пропагандистскому агентству РИА Новости Прилепин назвал погибшего "представителем лучшего типа русского мужчины".

Как сообщают коллеги Николаева, он погиб после удара FPV-дрона, когда пытался эвакуировать своих подчиненных с позиций. По их словам, ранее он уже получал ранения во время боевых действий.

Евгений Николаев был представителем русского национал-большевистского движения. Он вырос в Кишиневе и открыто поддерживал войну против Украины. В частности, по словам его соратников, он негативно воспринял отступление российских войск из Херсона в 2022 году и выражал намерения продолжать наступление, в частности, в направлении Одессы и Приднестровья.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подразделы Сил обороны Украины 10 марта и в ночь на 11 марта нанесли серии ударов по военным объектам российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях.

В частности, украинские военные поразили командный пункт отдельной мотострелковой бригады противника в районе Авдеевки, а также зенитный ракетный комплекс Бук-М1 в районе Богатовки. Кроме того, Силы обороны нанесли удары по складам боеприпасов и материально-техническим ресурсам оккупантов. В частности, поражен склад боеприпасов в районе Широкая Балка, склады материально-технических средств вблизи Марьяновки и Пришиба, а также склад беспилотников в районе Новозлатополя. Также украинские военные поразили склады горюче-смазочных материалов в районах Бердянск и Кузнецовка. Кроме того, удары были нанесены по нефтебазам в районах Джанкой и Азовское на временно оккупированной территории Крыма.

