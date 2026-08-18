Нарешті це сталося: ЗСУ отримали новий потужний інструмент, який змінив правила війни

Українські підрозділи БПЛА отримали значно швидший доступ до високоточних супутникових знімків, які дозволяють відстежувати переміщення російських військ і виявляти цілі практично в режимі реального часу. Як пише The New York Times, нові можливості вже суттєво змінюють ситуацію на полі бою та дають Україні змогу оперативніше завдавати ударів по російській логістиці, складах і місцях розміщення військ.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Ще рік тому шлях супутникового знімка до підрозділу на передовій міг тривати кілька днів. Дані проходили через складну систему командування, а до моменту їх отримання ціль нерідко вже змінювала своє розташування.

Тепер ситуація кардинально змінилася. У деяких випадках передові підрозділи можуть самостійно визначати райони для супутникової зйомки, швидко аналізувати отримані дані та передавати інформацію для ураження цілей. Після удару супутникові знімки також дозволяють оцінити його результат і, за необхідності, скоригувати подальші дії.

Водночас рішення про ураження цілей, як і раніше, потребує погодження з більш досвідченими командирами. Однак сам процес передачі та обробки інформації вдалося суттєво прискорити.

За даними NYT, нові технології вже допомогли Україні посилити удари по окупованому Криму. Зокрема, українські сили змогли ефективніше атакувати об’єкти, пов’язані з російською логістикою та забезпеченням угруповання на півострові.

Розширення доступу до супутникової розвідки стало можливим, зокрема, завдяки підтримці США та співпраці з приватними компаніями.

Компанія Vantor, яка є одним із комерційних партнерів України, нещодавно запустила ще шість супутників, збільшивши своє угруповання до десяти апаратів.

За словами директора з трансформації компанії Вілла Кокоса, така система здатна щодня охоплювати до семи мільйонів квадратних кілометрів. Це дозволяє багаторазово сканувати український театр бойових дій і стежити за змінами на окремих ділянках.

Одна й та сама територія може потрапляти в поле зору супутників до 15 разів на день. Військові можуть порівнювати нові та архівні знімки й виявляти навіть незначні зміни, які здатні видати приховані російські позиції.

Йдеться, зокрема, про сліди техніки, свіжорозчищені ділянки, повалені дерева або інші зміни ландшафту, які можуть свідчити про появу військових об’єктів.

Якщо раніше отримання таких даних могло займати дні, то тепер у деяких випадках знімок надходить приблизно за 15 хвилин, хоча стандартний час обробки все ще може становити кілька годин.

"По суті, ми надаємо їм супутник. Вони вказують йому, що знімати", — так описав нові можливості Кокос.

Для України це означає одне: розрив між моментом виявлення російської цілі та можливим ударом по ній стрімко скорочується. А для російських військ дедалі складніше приховати переміщення навіть далеко від лінії фронту.

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