Наконец-то это произошло: ВСУ получили новый мощный инструмент, изменивший правила войны

Украинские подразделения БПЛА получили более быстрый доступ к высокоточным спутниковым снимкам, позволяющим отслеживать перемещение российских войск и выявлять цели практически в режиме реального времени. Как пишет The New York Times, новые возможности уже существенно изменяют ситуацию на поле боя и позволяют Украине оперативнее наносить удары по российской логистике, составам и местам размещения войск.

Дрон. Фото: из открытых источников

Еще год назад путь спутникового снимка в подразделение на передовой мог занять несколько дней. Данные проходили через сложную систему командования, а к моменту их получения цель часто уже меняла свое расположение.

Теперь ситуация кардинально поменялась. В некоторых случаях передовые подразделения могут самостоятельно определять районы спутниковой съемки, быстро анализировать полученные данные и передавать информацию для поражения целей. После удара спутниковые снимки также позволяют оценить его результат и при необходимости скорректировать дальнейшие действия.

В то же время решение о поражении целей по-прежнему нуждается в согласовании с более опытными командирами. Однако сам процесс передачи и обработки информации удалось существенно ускорить.

По данным NYT, новые технологии уже помогли Украине усилить удары по оккупированному Крыму. В частности, украинские силы смогли более эффективно атаковать объекты, связанные с российской логистикой и обеспечением группировки на полуострове.

Расширение доступа к спутниковой разведке стало возможным, в частности благодаря поддержке США и сотрудничеству с частными компаниями.

Компания Vantor, являющаяся одним из коммерческих партнеров Украины, недавно запустила еще шесть спутников, увеличив свою группировку до десяти аппаратов.

По словам директора по трансформации компании Вилла Кокоса, такая система способна каждый день охватывать до семи миллионов квадратных километров. Это позволяет многократно сканировать украинский театр боевых действий и следить за изменениями на отдельных участках.

Одна и та же территория может попадать в поле зрения спутников до 15 раз в день. Военные могут сравнивать новые и архивные снимки и обнаруживать даже незначительные изменения, способные издать скрытые российские позиции.

Речь идет, в частности, о следах техники, свежерасчищенных участках, поваленных деревьях или других изменениях ландшафта, которые могут свидетельствовать о появлении военных объектов.

Если раньше получение таких данных могло занимать дни, то в некоторых случаях снимок поступает примерно за 15 минут, хотя стандартное время обработки все еще может составлять несколько часов.

"По сути мы предоставляем им спутник. Они указывают ему, что снимать", – так описал новые возможности Кокос.

Для Украины это означает одно: разрыв между моментом обнаружения российской цели и возможным ударом по ней стремительно сокращается. А для русских войск все сложнее скрыть перемещение даже вдали от линии фронта.

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