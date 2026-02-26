Нардепи вже не підбирають слів: як виглядає “справедливість” від влади

У Верховній Раді все активніше критикують силову мобілізацію, так звану бусифікацію, та заявляють про необхідність встановлення термінів служби для військових.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що демобілізацію прибрали, бусифікацію запустили. Так, за його словами, виглядає “справедливість” від влади. Політик наголосив, що допомога військовим — це не лозунги з трибуни. На його переконання, це мають бути конкретні рішення і закони, які держава має ухвалювати, а не відкладати чи свідомо блокувати роками.

Політик нагадав, що навесні 2024 року Рада проголосувала так званий закон про мобілізацію, з якого прибрали положення про терміни служби.

“227 депутатів підтримали ганебне рішення викинути з документа норму про демобілізацію. Військовим пообіцяли окремий закон через вісім місяців — до 18 грудня 2024 року. Але від влади його так і не дочекалися”, — зазначив він.

За словами нардепа, в профільному комітеті без розгляду майже два роки лежить відповідний законопроєкт. Документ передбачає диференційований підхід до термінів служби.

“Ті, хто роками на передовій і щодня ризикує життям, має коротші терміни. Ті, хто служить у тилу, — інші. Сьогодні навіть у владі визнають провал мобілізації та визнають бусифікацію. Але реальних кроків для зміни системи немає. Не врегульовано питання обов’язкових ротацій, не запроваджено додаткові відпустки”, — пояснив політик.

Також за словами нардепа, пропонується встановлення реальної мотивації — мільйон гривень при підписанні першого контракту.

“На це кажуть, що “грошей немає”, але водночас роками закривають очі на тіньовий бюджет ТЦК, який сягає кількох мільярдів євро! У самому ТЦК 46 тисяч посад. Є ті, хто пройшов фронт. Але є й такі, хто навіть не розуміє в якому напрямку він знаходиться. То нехай спершу вони покажуть, як треба воювати. Бо коли людину ловлять на вулиці, витрачають бюджетні кошти на підготовку, а потім вона або непридатна, або йде в СЗЧ, — це не посилює армію. Це марнує ресурси і руйнує довіру!”, — підсумував Разумков.

