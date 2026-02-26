Нардепы уже не подбирают слова: как выглядит "справедливость" от власти

В Верховной Раде все активнее критикуют силовую мобилизацию, так называемую бусификацию, и заявляют о необходимости установления сроков службы для военных.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что демобилизацию убрали, бусификацию запустили. Да, по его словам, выглядит "справедливость" от власти. Политик подчеркнул, что помощь военным – это не лозунги с трибуны. По его убеждению, это должны быть конкретные решения и законы, которые должно принимать государство, а не откладывать или сознательно блокировать годами.

Политик напомнил, что весной 2024 года Рада проголосовала так называемый закон о мобилизации, из которого убрали положение о сроках службы.

"227 депутатов поддержали позорное решение выбросить из документа норму о демобилизации. Военным пообещали отдельный закон через восемь месяцев – до 18 декабря 2024 года. Но от власти его так и не дождались", – отметил он.

По словам нардепа, в профильном комитете без рассмотрения почти два года лежит соответствующий законопроект. Документ предусматривает дифференцированный подход к срокам службы.

"Те, кто годами на передовой и ежедневно рискует жизнью, имеет более короткие сроки. Те, кто служит в тылу, — другие. Сегодня даже во власти признают провал мобилизации и признают бусификацию. Но реальных шагов по изменению системы нет. Не урегулированы вопросы обязательных ротаций, не введены дополнительные отпуска”, — пояснил политик.

Также по словам нардепа, предлагается установление реальной мотивации – миллион гривен при подписании первого контракта.

"На это говорят, что "денег нет", но в то же время годами закрывают глаза на теневой бюджет ТЦК, который достигает нескольких миллиардов евро! В самом ТЦК 46 тысяч должностей. Есть те, кто прошел фронт. Но есть и такие, кто даже не понимает в каком направлении он находится. Пусть сначала они покажут, как надо воевать. Потому что, когда человека ловят на улице, тратят бюджетные средства на подготовку, а потом он либо непригоден, либо идет в СЗЧ, — это не усиливает армию. Это тратит ресурсы и разрушает доверие!”, — подытожил Разумков.

