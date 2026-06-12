Нардепи вже не добирають слів: у Раді шоковані черговим свавіллям ТЦК

В Україні триває мобілізація і поки в уряді напрацьовують реформу ТЦК, представники терцентрі вчиняють порушення за порушенням.

Мобильная связь. Иллюстративное фото

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про черговий випадок свавілля ТЦК — представники терцентру, за його словами, увірвалися на птахоферму у Черкаській області.

“Ну це вже повний пздц. Заїхали машинами, перелякали жінок, які там працюють, погрожували викинути телефони. Половина взагалі в ЦИВІЛЬНОМУ. Стоять, курять на чужій території, розповідають про ВЛК. Це як взагалі? Це і є початок реформи, обіцяної Міноборони? Чи це вже пілотний проєкт? А далі що? Через вікна — у квартири?”, — обурився народний депутат.

Також політик прокоментував відео з камер спостереження.

“Я в шоці від того, як спокійно людина, яка зайшла на приватну власність, ходить і нишпорить різними дверима. Без дозволів, без представлення. Наче так і треба. А потім ми будемо дивуватися, чому українські бізнеси закриваються. Так тому, що їх КОШМАРЯТЬ. В тому числі ТЦК, для яких не існує ні парканів, ні законів”, — переконаний політик.

Політик також зазначив, що, за словами авторки відео — люди просто працюють і займаються господарством, а натомість отримали погрози й тиск.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в уряді розробляють реформу армії та мобілізації. Однак в Раді переконані, що значних змін не відбудеться. Незаконні дії ТЦК не можна ліквідувати без припинення війни.

Нардеп Скорик зазначив, що після встановлення миру проблема ТЦК відпаде сама собою. Від того, що це питання начебто більше комп'ютеризують, на його думку, українцям від цього стане легше.



