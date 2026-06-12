Нардепи вже не добирають слів: у Раді шоковані черговим свавіллям ТЦК

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Кречмаровская Наталия
В Україні триває мобілізація і поки в уряді напрацьовують реформу ТЦК, представники терцентрі вчиняють порушення за порушенням.
Мобильная связь. Иллюстративное фото
Народний депутат Олексій Гончаренко розповів про черговий випадок свавілля ТЦК — представники терцентру, за його словами, увірвалися на птахоферму у Черкаській області.
Також політик прокоментував відео з камер спостереження.
Політик також зазначив, що, за словами авторки відео — люди просто працюють і займаються господарством, а натомість отримали погрози й тиск.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в уряді розробляють реформу армії та мобілізації. Однак в Раді переконані, що значних змін не відбудеться. Незаконні дії ТЦК не можна ліквідувати без припинення війни.
Нардеп Скорик зазначив, що після встановлення миру проблема ТЦК відпаде сама собою. Від того, що це питання начебто більше комп'ютеризують, на його думку, українцям від цього стане легше.