Нардепы уже не подбирают слова: в Раде шокированы очередным беспределом ТЦК

В Украине продолжается мобилизация и пока в правительстве нарабатывают реформу ТЦК, представители терцентра совершают нарушение за нарушением.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал об очередном случае произвола ТЦК — представители терцентра, по его словам, ворвались на птицеферму в Черкасской области.

"Ну это уже полный пздц. Заехали машинами, испугали женщин, которые там работают, угрожали выбросить телефоны. Половина вообще в ГРАЖДАНСКОМ. Стоят, курят на чужой территории, рассказывают о ВЛК. Это как вообще? Это и начало реформы, обещанной Минобороны? Или это уже пилотный проект? А дальше что? Через окна – в квартиры?”, — возмутился народный депутат.

Также политик прокомментировал видео с камер наблюдения.

"Я в шоке от того, как спокойно человек, зашедший на частную собственность, ходит и шарит по разным дверям. Без разрешений, без представления. Вроде так и надо. А потом мы будем удивляться, почему украинские бизнесы закрываются. Да потому, что их КОШМАРЯТ. В том числе ТЦК, для которых нет ни заборов, ни законов”, — убежден политик.

Политик также отметил, что, по словам автора видео — люди просто работают и занимаются хозяйством, а вместо этого получили угрозы и давление.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в правительстве разрабатывают реформу армии и мобилизации. Однако в Раде уверены, что значительных изменений не произойдет. Незаконные действия ТЦК нельзя ликвидировать без прекращения войны.

Нардеп Скорик отметил, что после установления мира проблема ТЦК отпадет сама собой. От того, что этот вопрос вроде бы больше компьютеризируют, по его мнению, украинцам от этого станет легче.



