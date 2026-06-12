Нардепы уже не подбирают слова: в Раде шокированы очередным беспределом ТЦК

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Кречмаровская Наталия
В Украине продолжается мобилизация и пока в правительстве нарабатывают реформу ТЦК, представители терцентра совершают нарушение за нарушением.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал об очередном случае произвола ТЦК — представители терцентра, по его словам, ворвались на птицеферму в Черкасской области.
Также политик прокомментировал видео с камер наблюдения.
Политик также отметил, что, по словам автора видео — люди просто работают и занимаются хозяйством, а вместо этого получили угрозы и давление.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в правительстве разрабатывают реформу армии и мобилизации. Однако в Раде уверены, что значительных изменений не произойдет. Незаконные действия ТЦК нельзя ликвидировать без прекращения войны.
Нардеп Скорик отметил, что после установления мира проблема ТЦК отпадет сама собой. От того, что этот вопрос вроде бы больше компьютеризируют, по его мнению, украинцам от этого станет легче.