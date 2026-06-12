Нардепи викрили владу у маніпуляції: поставили жорстку умову щодо ТЦК

В Україні неодноразово виникало питання про військову службу самих працівників ТЦК, які мають мобілізовувати чоловіків. Заявляли, що працівників терцентрів відправлять на фронт, а на їхнє місце прийдуть військові з фронту. Однак цього повною мірою так і не сталося.

ТЦК. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков повідомив, що понад 60% працівників ТЦК ніколи не бачили фронту і, за його словами, вміють воювати лише з цивільними.

“Влада любить розповідати легенди, що в ТЦК працюють військові, які пройшли фронт. Але цифри говорять зовсім про інше! За офіційною інформацією, яку я отримав у відповідь на свої запити, середній показник учасників бойових дій серед посадовців територіальних центрів комплектування — менше ніж 40%”, — наголосив політик.

За його словами, найменше тих, пройшов фронт, працюють у Херсонському (25%) і Закарпатському ТЦК (26%). Найбільше — 50% — у Луганській області. Тільки, акцентував народний депутат, незрозуміло, у яких населених пунктах працюють представники цього ТЦК, якщо Луганська область практично повністю окупована ворогом.

“Усе це означає, що історія “всі в ТЦК пройшли фронт”, м’яко кажучи, не відповідає дійсності. Сьогодні в цій системі працюють десятки тисяч людей. Якщо виходити навіть із цих показників, то понад 60% особового складу – це люди без бойового досвіду. Всього понад 30 тисяч осіб – повноцінний корпус! Це 5-6 бригад, які могли б посилити найскладніші напрямки фронту – там, де сьогодні нашим військовим справді потрібна підтримка”, — зауважив нардеп.

Парламентар підкреслив, що у представників ТЦК навіть є повне екіпірування, бусики, зброя, балаклави, з якими вони полюють на людей на вулицях тилових міст.

“Нехай свій “героїзм” проявляють не на цивільних, а в боротьбі зі справжнім ворогом!”, — резюмував народний депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки, за словами нардепа Скорика, триватиме бусифікація в Україні.



