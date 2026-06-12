Нардепи викрили владу у маніпуляції: поставили жорстку умову щодо ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Україні неодноразово виникало питання про військову службу самих працівників ТЦК, які мають мобілізовувати чоловіків. Заявляли, що працівників терцентрів відправлять на фронт, а на їхнє місце прийдуть військові з фронту. Однак цього повною мірою так і не сталося.
ТЦК. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков повідомив, що понад 60% працівників ТЦК ніколи не бачили фронту і, за його словами, вміють воювати лише з цивільними.
За його словами, найменше тих, пройшов фронт, працюють у Херсонському (25%) і Закарпатському ТЦК (26%). Найбільше — 50% — у Луганській області. Тільки, акцентував народний депутат, незрозуміло, у яких населених пунктах працюють представники цього ТЦК, якщо Луганська область практично повністю окупована ворогом.
Парламентар підкреслив, що у представників ТЦК навіть є повне екіпірування, бусики, зброя, балаклави, з якими вони полюють на людей на вулицях тилових міст.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки, за словами нардепа Скорика, триватиме бусифікація в Україні.