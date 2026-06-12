Нардепы разоблачили власть в манипуляции: поставили жесткое условие по ТЦК

В Украине неоднократно возникал вопрос о военной службе самих работников ТЦК, которые должны мобилизовывать мужчин. Заявляли, что работники терцентров будут отправлены на фронт, а на их место придут военные с фронта. Однако этого в полной мере так и не произошло.

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что более 60% работников ТЦК никогда не видели фронта и, по его словам, умеют воевать только с гражданскими.

"Власть любит рассказывать легенды, что в ТЦК работают прошедшие фронт военные. Но цифры говорят совсем о другом! По официальной информации, которую я получил в ответ на свои запросы, средний показатель участников боевых действий среди должностных лиц территориальных центров комплектования — менее 40%", — подчеркнул политик.

По его словам, меньше всего прошедших фронт работают в Херсонском (25%) и Закарпатском ТЦК (26%). Больше всего – 50% – в Луганской области. Только, подчеркнул народный депутат, непонятно, в каких населенных пунктах работают представители этого ТЦК, если Луганская область практически полностью оккупирована врагом.

"Все это означает, что история "все в ТЦК прошли фронт", мягко говоря, не соответствует действительности. Сегодня в этой системе работают десятки тысяч человек. Если исходить даже из этих показателей, то более 60% личного состава — это люди без боевого опыта. Всего более 30 тысяч человек — полноценный фронт! Это 5-6 бригад нашим военным действительно нужна поддержка”, — заметил нардеп.

Парламентарий подчеркнул, что у представителей ТЦК даже есть полная экипировка, бусики, оружие, балаклавы, с которыми они охотятся за людьми на улицах тыловых городов.

"Пусть свой "героизм" проявляют не на гражданских, а в борьбе с настоящим врагом!" — резюмировал народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько, по словам нардепа Скорика, продлится бусификация в Украине.



