Нардепы разоблачили власть в манипуляции: поставили жесткое условие по ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине неоднократно возникал вопрос о военной службе самих работников ТЦК, которые должны мобилизовывать мужчин. Заявляли, что работники терцентров будут отправлены на фронт, а на их место придут военные с фронта. Однако этого в полной мере так и не произошло.
ТЦК. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков сообщил, что более 60% работников ТЦК никогда не видели фронта и, по его словам, умеют воевать только с гражданскими.
По его словам, меньше всего прошедших фронт работают в Херсонском (25%) и Закарпатском ТЦК (26%). Больше всего – 50% – в Луганской области. Только, подчеркнул народный депутат, непонятно, в каких населенных пунктах работают представители этого ТЦК, если Луганская область практически полностью оккупирована врагом.
Парламентарий подчеркнул, что у представителей ТЦК даже есть полная экипировка, бусики, оружие, балаклавы, с которыми они охотятся за людьми на улицах тыловых городов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько, по словам нардепа Скорика, продлится бусификация в Украине.