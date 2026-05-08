Нардепи розчаровані рішенням Зеленського: “може це лише конкурс капітанів КВК”

Президент України Володимир Зеленський тримав всю верхівку російської влади в небувалій напрузі через натяки про українські дрони над парадом в Москві. Декілька днів очільник України тримав паузу та “підігрівав” градус істерики в Росії. Дійшло вже до відвертих погроз та численних попереджень з боку РФ. Врешті-решт було оголошено триденне перемир'я. Однак в Раді розчаровані.

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Володимир Ар’єв думав, що ця дуель з Путіним має стратегічний задум.

“Лякати нападом на парад сакрального побєдобєсія, щоб всі можливі засоби ППО стягнули до Москви і влаштувати 9 травня святковий салют з вибухами на їхніх аеродромах, підприємствах оборонки і нафтовій та газовій інфраструктурі по всій оголеній території. Але якщо це лише конкурс капітанів КВК? Ну, наш зробив смішніше. Ок. Що з того?”, — зауважив нардеп.

Політик підсумував, що завтра далі буде війна, зовсім, до речі, несмішна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що росіяни не тямили себе від радості — російські пабліки писали, що нібито Київ стоїть у гігантських заторах — кияни тікають з міста перед загрозою “страшної відповіді” за зрив параду в Москві.

Народний депутат Максим Бужанський відреагував на таке повідомлення і зазначив, що “народ попер зі столиці не після сто п'ятсотого за 24 години попередження про удар у відповідь, сонячний удар, удар табакеркою і так далі, а років за 60 до нього”.

Вальяжні кияни, пояснив політик, люблять виїжджати на дачі та турбази на вихідні, береги Дніпра прекрасні та дивовижні в цю пору року, втім, звідки вам знати, ви (росіяни, — ред.) їх так і не побачили.