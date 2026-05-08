Нардепы разочарованы решением Зеленского: "может это только конкурс капитанов КВН"

Президент Украины Владимир Зеленский держал всю верхушку российских властей в небывалом напряжении из-за намеков об украинских дронах над парадом в Москве. Несколько дней глава Украины держал паузу и подогревал градус истерики в России. Дошло уже до откровенных угроз и многочисленных предупреждений со стороны РФ. В конце концов было объявлено трехдневное перемирие. Однако в Раде разочарованы.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Владимир Арьев думал, что эта дуэль с Путиным имеет стратегический замысел.

"Пугать нападением на парад сакрального победобесия, чтобы все возможные средства ПВО стянули в Москву и устроить 9 мая праздничный салют со взрывами на их аэродромах, предприятиях оборонки и нефтяной и газовой инфраструктуре по всей обнаженной территории. Но если это только конкурс капитанов КВН? Ну, наш сделал смешнее. Ок. Что из этого?”, — заметил нардеп.

Политик подытожил, что завтра дальше будет война, совсем, кстати, несмешная.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что россияне вне себя от радости — российские паблики писали, что якобы Киев стоит в гигантских пробках — киевляне бегут из города перед угрозой "страшного ответа" за срыв парада в Москве.

Народный депутат Максим Бужанский отреагировал на такое сообщение и отметил, что "народ попер из столицы не после ста пятисотого за 24 часа предупреждения об ответном ударе, солнечном ударе, ударе табакеркой и так далее, а лет за 60 до него".

Вальяжные киевляне, пояснил политик, любят выезжать на дачи и турбазы на выходные, берега Днепра прекрасны и удивительны в это время года, впрочем, откуда вам знать, вы (россияне – ред.) их так и не увидели.