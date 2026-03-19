Нардепи розбивають останні надії українців: у громадян не залишилося жодного вибору

Мирні переговори, як заявила російська сторона, зараз на паузі. І навіть після завершенні війни Росії проти України, українцям не радять розслаблятися. У Раді переконані, що у росіян знову можуть прокинутися загарбницькі бажання.

Народний депутат Олександр Юрченко розповів, що українці мають бути постійно готовими до війни, адже росіяни не змінюються, і можуть через певний час знову розпочати війну.

“Ворог нікуди не зникає, і війна ця йде 300 років, а не 14. Коли ми це усвідомимо, тоді може в своїй голові змінимо, що у нас завжди йде війна, що поряд з нами живуть дикі, малоосвічені люди. Згадайте, що було в Бучі, що було в Ізюмі, згадайте, що зараз відбувається з нашими полоненими”, — зазначив нардеп.

Політик зауважив, що Україна тримає полонених відповідно умов, прописаних у Женевській конвенції.

“Світ змінюється, а росіяни не змінюються. Ми повинні розуміти це. Ми повинні бути завжди готові до того, що росіяни знову можуть “прокинутися”, і скажуть, гойда, чи що там вони це кричать”, — підкреслив народний депутат.

