Нардепи розбивають останні надії українців: у громадян не залишилося жодного вибору

Кречмаровская Наталия
Мирні переговори, як заявила російська сторона, зараз на паузі. І навіть після завершенні війни Росії проти України, українцям не радять розслаблятися. У Раді переконані, що у росіян знову можуть прокинутися загарбницькі бажання.
Народний депутат Олександр Юрченко розповів, що українці мають бути постійно готовими до війни, адже росіяни не змінюються, і можуть через певний час знову розпочати війну.
Політик зауважив, що Україна тримає полонених відповідно умов, прописаних у Женевській конвенції.
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що влада сама запустила процес СЗЧ, а тепер хоче обмежувати права людей. Тричі, за його словами, давалася індульгенція за самовільне залишення частини: можна було піти, повернутися і не понести жодної відповідальності.