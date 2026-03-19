Нардепы разбивают последние надежды украинцев: у граждан не осталось ни единого выбора

Мирные переговоры, как заявила сейчас российская сторона, на паузе. И даже после завершения войны России против Украины украинцам не советуют расслабляться. В Раде убеждены, что у россиян снова могут проснуться захватнические желания.

Народный депутат Александр Юрченко рассказал, что украинцы должны быть постоянно готовы к войне, ведь россияне не меняются, и могут через некоторое время снова начать войну.

"Враг никуда не исчезает, и война эта идет 300 лет, а не 14. Когда мы это осознаем, тогда может в своей голове изменим, что у нас всегда идет война, что рядом с нами живут дикие, малообразованные люди. Вспомните, что было в Буче, что было в Изюме, вспомните, что происходит с нашими пленными”, — отметил нардеп.

Политик отметил, что Украина держит пленных в соответствии с условиями, прописанными в Женевской конвенции.

"Мир меняется, а россияне не меняются. Мы должны понимать это. Мы должны быть всегда готовы к тому, что россияне снова могут "проснуться", и скажут, айда, или что там они это кричат", — подчеркнул народный депутат.

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что власти сами запустили процесс СЗЧ, а теперь хотят ограничивать права людей. Трижды, по его словам, давалась индульгенция за самовольное оставление части: можно было уйти, вернуться и не понести никакой ответственности.



