Нардепы разбивают последние надежды украинцев: у граждан не осталось ни единого выбора

Кречмаровская Наталия
Мирные переговоры, как заявила сейчас российская сторона, на паузе. И даже после завершения войны России против Украины украинцам не советуют расслабляться. В Раде убеждены, что у россиян снова могут проснуться захватнические желания.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Александр Юрченко рассказал, что украинцы должны быть постоянно готовы к войне, ведь россияне не меняются, и могут через некоторое время снова начать войну.
Политик отметил, что Украина держит пленных в соответствии с условиями, прописанными в Женевской конвенции.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что порядок пытается найти эффективные методы воздействия на военных, которые ушли в СЗЧ и уклоняющихся от мобилизации граждан. В Раде убеждены, что к таким явлениям в Украине привели в первую очередь решение власти.
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что власти сами запустили процесс СЗЧ, а теперь хотят ограничивать права людей. Трижды, по его словам, давалась индульгенция за самовольное оставление части: можно было уйти, вернуться и не понести никакой ответственности.