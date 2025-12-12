Нардепи про мирний план США: назвали надійну гарантію безпеки України

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В оновленому проєкті мирної угоди, яку наразі обговорюють Україна та США за підтримки Євросоюзу, міститься умова, що Україна може стати повноправним членом ЄС вже 1 січня 2027 року. У Верховній Раді розповіли, що може стати надійною гарантією безпеки України після війни.
Війна в Україні.
Народний депутат Данило Гетманцев вважає, що один з найпринциповіших пунктів мирної угоди — це політичне рішення про членство України в ЄС з конкретної дати.
За його словами, гарантією може стати лише якщо наступна агресія щодо України буде агресією щодо ЄС в цілому.
За його словами, не менш важливим є те, що ця гарантія залежить не від ворога, а виключно від партнерів України, які неодноразово запевнювали у своїй підтримці.
