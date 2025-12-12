Нардепи про мирний план США: назвали надійну гарантію безпеки України

В оновленому проєкті мирної угоди, яку наразі обговорюють Україна та США за підтримки Євросоюзу, міститься умова, що Україна може стати повноправним членом ЄС вже 1 січня 2027 року. У Верховній Раді розповіли, що може стати надійною гарантією безпеки України після війни.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев вважає, що один з найпринциповіших пунктів мирної угоди — це політичне рішення про членство України в ЄС з конкретної дати.

“Це питання не тільки цивілізаційного вибору українського народу. Не тільки економічного добробуту. Це передусім єдина надійна гарантія нашої національної безпеки після війни. Захмарні, стосовно національного ВВП, видатки на оборону, “сталевий дикобраз”, про якого нам говорять деякі політики – все це вже є у нас зараз. На жаль, це не стримує агресора”, — зазначив політик.

За його словами, гарантією може стати лише якщо наступна агресія щодо України буде агресією щодо ЄС в цілому.

“І так, членство в ЄС — це і професійна боєздатна армія, і сучасний ОПК, й інвестиції у відновлення інфраструктури, розвиток людського капіталу, підтримку українського бізнесу. Та найголовніше — страхування від військових ризиків”, — зауважив народний депутат.

За його словами, не менш важливим є те, що ця гарантія залежить не від ворога, а виключно від партнерів України, які неодноразово запевнювали у своїй підтримці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація на фронті, як повідомляє військове керівництво складна, але контрольована. У ЗСУ є і успіхи, однак у Раді зауважили, що успіхи не завдяки, а всупереч.