Нардепы о мирном плане США: назвали надежную гарантию безопасности Украины

Кречмаровская Наталия
В обновленном проекте мирного соглашения, которое сейчас обсуждают Украина и США при поддержке Евросоюза, содержится условие, что Украина может стать полноправным членом ЕС уже 1 января 2027 года. В Верховной Раде рассказали, что могут стать надежной гарантией безопасности Украины после войны.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Даниил Гетманцев считает, что один из самых принципиальных пунктов мирного соглашения – это политическое решение о членстве Украины в ЕС с конкретной даты.
По его словам, гарантией может стать только если следующая агрессия по отношению к Украине будет агрессией по отношению к ЕС в целом.
По его словам, не менее важно то, что эта гарантия зависит не от врага, а исключительно от партнеров Украины, которые неоднократно уверяли в своей поддержке.
