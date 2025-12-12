Нардепы о мирном плане США: назвали надежную гарантию безопасности Украины

В обновленном проекте мирного соглашения, которое сейчас обсуждают Украина и США при поддержке Евросоюза, содержится условие, что Украина может стать полноправным членом ЕС уже 1 января 2027 года. В Верховной Раде рассказали, что могут стать надежной гарантией безопасности Украины после войны.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев считает, что один из самых принципиальных пунктов мирного соглашения – это политическое решение о членстве Украины в ЕС с конкретной даты.

"Этот вопрос не только цивилизационного выбора украинского народа. Не только экономического благополучия. Это прежде всего единственная надежная гарантия нашей национальной безопасности после войны. Заоблачные, относительно национального ВВП, расходы на оборону, "стальной дикобраз", о котором нам говорят некоторые политики — все это уже есть у нас сейчас. К сожалению, это не сдерживает агрессора”, – отметил политик.

По его словам, гарантией может стать только если следующая агрессия по отношению к Украине будет агрессией по отношению к ЕС в целом.

"И так членство в ЕС — это и профессиональная боеспособная армия, и современный ОПК, и инвестиции в восстановление инфраструктуры, развитие человеческого капитала, поддержку украинского бизнеса. Но самое главное — страхование от военных рисков", — отметил народный депутат.

По его словам, не менее важно то, что эта гарантия зависит не от врага, а исключительно от партнеров Украины, которые неоднократно уверяли в своей поддержке.

