Безугла вибухнула критикою: чому нардепка пішла проти Зеленського

Ситуація на фронті, як повідомляє військове керівництво складна, але контрольована. У ЗСУ є і успіхи, однак у Раді зауважили, що успіхи не завдяки, а всупереч.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла всю правду про Куп'янськ та про що думає президент України Володимир Зеленський.

За її словами, мовчить президент про Покровськ, Мирноград, про Гуляйполе і Дніпропетровщину, мовчить про Сіверськ, Краматорськ, про Ямпіль.

“І от як тільки не завдяки, а всупереч усім перепонам і повному сприянню, розуміє те, про що я, Нацгвардія, а саме Хартія, спільно з ідейно-близькими підрозділами, відбиваючись від спроб Манька і Сирського “порулити”, проводять чи не першу поступову продуману операцію з розблокуванням майже вже зайнятого росіянами Куп'янська, Зеленський одразу виходить, вихваляється…”, — розповіла народна депутатка.

Безугла нагадала, що Харківщиною керує Михайло Драпатий, якого “Сирський, за мовчання Зеленського, відправив на заслання”. Драпатого, як пояснила Безугла, ставили на весь фронт, а врешті-решт декласифікували та спробували повністю знищити.

“Володимиру Олександровичу, як вам це? Про вибори вже думаєте? За таких обставин не проголосую, вибачайте, війна, не до того. Ще й Верховну Раду блокуватиму, доки не займетеся головкомом і військовою реформою. Дуже сподіваюсь. З повагою, але дуже зла. Слава Україні!”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, Безугла шокувала заявою про мир та справжні наміри Зеленського. Вона у листопаді пояснила, до миру в Україні ще далеко.



