Кречмаровская Наталия
Ситуація на фронті, як повідомляє військове керівництво складна, але контрольована. У ЗСУ є і успіхи, однак у Раді зауважили, що успіхи не завдяки, а всупереч.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла всю правду про Куп'янськ та про що думає президент України Володимир Зеленський.
За її словами, мовчить президент про Покровськ, Мирноград, про Гуляйполе і Дніпропетровщину, мовчить про Сіверськ, Краматорськ, про Ямпіль.
Безугла нагадала, що Харківщиною керує Михайло Драпатий, якого “Сирський, за мовчання Зеленського, відправив на заслання”. Драпатого, як пояснила Безугла, ставили на весь фронт, а врешті-решт декласифікували та спробували повністю знищити.
