Ситуация на фронте, как сообщает военное руководство, сложная, но контролируемая. У ВСУ есть и успехи, однако в Раде заметили, что успехи не благодаря, а вопреки.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Марьяна Безуглая рассказала всю правду о Купянске и о чем думает президент Украины Владимир Зеленский.

По ее словам, молчит президент о Покровске, Мирнограде, о Гуляйполе и Днепропетровщине, молчит о Северске, Краматорске, о Ямполе.

“И вот как только не благодаря, а вопреки всем препятствиям и полному содействию, понимает то, о чем я, Нацгвардия, а именно Хартия, совместно с идейно-близкими подразделениями, отбиваясь от попыток Манька и Сырского “порулить”, проводят едва ли не первую постепенную продуманную операцию с разблокировкой почти уже занятого россиянами Купянска, Зеленский сразу выходит, хвастается…”, — рассказала народный депутат.

Безуглая напомнила, что Харьковщиной руководит Михаил Драпатый, которого "Сырский, при молчании Зеленского, отправил в ссылку". Драпатого, как объяснила Безуглая, ставили во весь фронт, а в конце концов деклассифицировали и попытались полностью уничтожить.

"Владимир Александрович, как вам это? О выборах уже думаете? При таких обстоятельствах не проголосую, извините, война, не до того. Еще и Верховную Раду будет блокировать, пока не займетесь главкомом и военной реформой. Очень надеюсь. С уважением, но очень зла. Слава Украине!", — подытожила.

