Кречмаровская Наталия
Ситуация на фронте, как сообщает военное руководство, сложная, но контролируемая. У ВСУ есть и успехи, однако в Раде заметили, что успехи не благодаря, а вопреки.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Марьяна Безуглая рассказала всю правду о Купянске и о чем думает президент Украины Владимир Зеленский.
По ее словам, молчит президент о Покровске, Мирнограде, о Гуляйполе и Днепропетровщине, молчит о Северске, Краматорске, о Ямполе.
Безуглая напомнила, что Харьковщиной руководит Михаил Драпатый, которого "Сырский, при молчании Зеленского, отправил в ссылку". Драпатого, как объяснила Безуглая, ставили во весь фронт, а в конце концов деклассифицировали и попытались полностью уничтожить.
