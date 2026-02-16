Нардепи пішли проти Євросоюзу: категорично відкидають позицію європейців по Україні

Західні партнери, розуміючи, що Україна захищає Європу від Росії, переконані, що Україна має стати “сталевим дикобразом”. Однак у Верховній Раді таку позицію ЄС категорично відкидають.

Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Данило Гетманцев заявив, що категорично проти ідеї побудови “сталевого дикобраза” в Україні. Політик наголосив, що головне зараз — мир, із надійними гарантіями безпеки. Нардеп висловив сподівання в цьому на українську команду перемовників. Проте, за його словами, важливо також те, який шлях обирати далі.

“Ми маємо сконцентруватися, і про це говорять люди в будь-якому соцопитуванні, не на побудові “країни-дикобраза”. Ми від європейців чуємо, що ви маєте стати “сталевим дикобразом”. Серйозно? А можливо, ви станете? Ми хочемо бути мирною країною, що розвивається. Ми хочемо відбудувати прифронтові регіони таким чином, щоб люди з РФ хотіли перестрибувати через паркан до нас, а не зробити кілька сотень кілометрів колючого дроту і доти поставити, аби там ніхто не жив з цивільних і діти не народжувалися”, — перевонаний нардеп.

Більшість українців, за словами політика, мріє про мирну країну, про країну, яка розвивається, в якій під мирним небом народжуються і ростуть діти. Про країну, в яку захочуть повернутися мільйони наших біженців з-за кордону.

