Нардепи пішли проти Євросоюзу: категорично відкидають позицію європейців по Україні

Кречмаровская Наталия
Західні партнери, розуміючи, що Україна захищає Європу від Росії, переконані, що Україна має стати “сталевим дикобразом”. Однак у Верховній Раді таку позицію ЄС категорично відкидають.
Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Данило Гетманцев заявив, що категорично проти ідеї побудови “сталевого дикобраза” в Україні. Політик наголосив, що головне зараз — мир, із надійними гарантіями безпеки. Нардеп висловив сподівання в цьому на українську команду перемовників. Проте, за його словами, важливо також те, який шлях обирати далі.
Більшість українців, за словами політика, мріє про мирну країну, про країну, яка розвивається, в якій під мирним небом народжуються і ростуть діти. Про країну, в яку захочуть повернутися мільйони наших біженців з-за кордону.
