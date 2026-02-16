Западные партнеры, понимая, что Украина защищает Европу от России, убеждены, что Украина должна стать "стальным дикобразом". Однако в Верховной Раде такую позицию ЕС категорически отвергают.

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

Народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что категорически против идеи построения стального дикобраза в Украине. Политик подчеркнул, что главное сейчас – мир, с надежными гарантиями безопасности. Нардеп выразил надежду на украинскую команду переговорщиков. Однако, по его словам, важно также то, какой путь выбирать дальше.

"Мы должны сконцентрироваться, и об этом говорят люди в любом соцопросе, не на построении "страны-дикобраза". Мы от европейцев слышим, что вы должны стать "стальным дикобразом". Серьезно? А возможно, вы станете? Мы хотим быть мирной развивающейся страной. Мы хотим отстроить прифронтовые регионы таким образом, чтобы люди из РФ хотели перепрыгивать через забор к нам, а не сделать несколько сотен километров колючей проволоки и поставить, чтобы там никто не жил из гражданских и дети не рождались”, — переполненный нардеп.

Большинство украинцев, по словам политика, мечтают о мирной стране, о развивающейся стране, в которой под мирным небом рождаются и вырастают дети. О стране, в которую захотят вернуться миллионы наших беженцев из-за границы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что мобилизация в Украине превращается в "бусификацию", когда группы оповещения применяют силу к военнообязанным. В Раде критикуют такие методы привлечения украинцев в силы обороны. Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал, что поможет мотивировать украинцев защищать родину.



