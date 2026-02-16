Рубрики
Кречмаровская Наталия
Западные партнеры, понимая, что Украина защищает Европу от России, убеждены, что Украина должна стать "стальным дикобразом". Однако в Верховной Раде такую позицию ЕС категорически отвергают.
Украина-ЕС. Фото из открытых источников
Народный депутат Даниил Гетманцев заявил, что категорически против идеи построения стального дикобраза в Украине. Политик подчеркнул, что главное сейчас – мир, с надежными гарантиями безопасности. Нардеп выразил надежду на украинскую команду переговорщиков. Однако, по его словам, важно также то, какой путь выбирать дальше.
Большинство украинцев, по словам политика, мечтают о мирной стране, о развивающейся стране, в которой под мирным небом рождаются и вырастают дети. О стране, в которую захотят вернуться миллионы наших беженцев из-за границы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что мобилизация в Украине превращается в "бусификацию", когда группы оповещения применяют силу к военнообязанным. В Раде критикуют такие методы привлечения украинцев в силы обороны. Народный депутат Георгий Мазурашу рассказал, что поможет мотивировать украинцев защищать родину.