Нардепи не приховують обурення: кого забронювали від мобілізації до кінця війни

В Україні переглянули умови бронювання працівників від мобілізації для критично важливих підприємств. Щоб отримати цей статус, потрібно відповідати посиленим вимогам. У Раді переконані, виконати це зможуть не всі підприємства, а тим часом деякі працівники отримають бронь, бо вони “потрібні владі”.

Бронювання від мобілізації. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков розповів про несправедливі умови бронювання від мобілізації.

“З телемарафоном все буде гаразд, зі всіма говорящими головами Банкової все буде гаразд. Вони фактично забронювали всіх тих, хто бере участь у програмі президента — ця “тисячовесна” — це продовження Вовиної тисячі. Це відеоконтент, на який виділили 4 млрд грн з державного бюджету. Так, їм не лише гроші виділили, їм ще зараз ще й бронь дадуть, щоб вони точно не переживали і могли знімати відоси такі, які будуть подобатись владі”, — пояснив політик.

За його словами, це якраз приклад того, що з підприємств бронь знімають, з людей бронь знімають — впроваджують абсолютно неадекватні умови із рівнем зарплати у 80 чи 54 тис. грн.

“А для своїх, для тих, хто буде запилювати відосики, які будуть заходити суспільству для того, щоб прославляти владу, будуть робити всілякі механізми бронювання або непотрапляння на фронт. Плюс ховати своїх, кого треба сховати. Той то самий “95-й Квартал”. Хто за сьогодення фактично не потрапляє під мобілізацію і так само може створювати відео, інший контент для того, щоб захиститись і не потрапити до лав Збройних Сил України”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що люди конфліктують з ТЦК через корупцію в мобілізації.