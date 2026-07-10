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Нардепы не скрывают возмущения: кого забронировали от мобилизации до конца войны

Народный депутат Разумков раскритиковал условия бронирования от мобилизации

10 июля 2026, 20:22
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Кречмаровская Наталия

В Украине были пересмотрены условия бронирования работников от мобилизации для критически важных предприятий. Чтобы получить этот статус, нужно соответствовать ужесточенным требованиям. В Раде убеждены, что выполнить это смогут не все предприятия, а между тем некоторые работники получат бронь, потому что они "нужны власти".

Нардепы не скрывают возмущения: кого забронировали от мобилизации до конца войны

Бронирование от мобилизации. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков рассказал о несправедливых условиях бронирования от мобилизации.

"С телемарафоном все будет хорошо, со всеми говорящими председателями Банковой все будет хорошо. Они фактически забронировали всех тех, кто участвует в программе президента — эта "тысячевесна" — это продолжение Вовиной тысячи. Это видеоконтент, на который выделили 4 млрд грн из государственного бюджета. Да, им не только деньги выделили, им еще деньги выделили, им еще сейчас снимать такие видосы, которые будут нравиться власти”, — пояснил политик.

По его словам, это пример того, что с предприятий бронь снимают, с людей бронь снимают — внедряют абсолютно неадекватные условия с уровнем зарплаты в 80 или 54 тыс. грн.

"А для своих, для тех, кто будет опылять зодчие, которые будут заходить обществу для того, чтобы прославлять власть, будут делать всевозможные механизмы бронирования или непопадания на фронт. Плюс прятать своих, кого надо скрыть. Тот самый "95-й Квартал". Кто за настоящее время фактически не попадает под мобилизацию и так же может создавать видео, другой контент для того, чтобы защититься и не попасть в ряды Вооруженных Сил Украины”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что люди конфликтуют с ТЦК из-за коррупции в мобилизации.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BumKwAfsSiA&t=1622s
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