logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Нардепи хапаються за голову: хто в Україні працює на ворога
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи хапаються за голову: хто в Україні працює на ворога

Народний депутат Качура розповів про корупцію, яка вбиває українців

10 березня 2026, 13:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Україні викривали чимало порушень при будівництві фортифікацій. Однак винних так і не притягнуто до відповідальності. В Раді переконані, що красти на тому, що повинно захищати — це працювати на ворога.

Нардепи хапаються за голову: хто в Україні працює на ворога

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Качура розповів на прикладі Сумської області, що є корупція побутова, а є та, що вбиває. Це, за його словами, корупція на фортифікаціях. 

“Коли підписувалися договори підрядів, я виїжджав на ці всі фортифікації, там нічого не було, там просто покинуті будівельні матеріали”, — розповів про ситуацію народний депутат. 

Політик повідомив, що подавав відповідні заяви, однак досі не побачив конкретних результатів щодо розслідування зловживань при спорудженні фортифікацій в Сумській області.

“Де підозри? Де затримання? Де вироки? Вкотре буду звертатися до правоохоронців з вимогою надати мені інформацію про реально проведену роботу по встановленню і покаранню тих, хто крав на будівництві фортифікацій”, — наголосив політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді в 2025 році пояснили, як будували фортифікації та через що оборонні споруди були неякісними.

За словами Цимбалюка, ситуація з будівництвом фортифікацій — складна, але має свої об’єктивні причини. Нардеп пояснив, що з початком повномасштабної війни у 2022 році в Україні не існувало єдиної військової структури, яка б відповідала за цей напрям. 

Щодо можливих зловживань при будівництві фортифікацій нардеп пояснив, що триває розслідування — є кримінальні провадження. Проте, за його словами, проведення експертиз у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях залишається складним або неможливим.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/reel/1441759304257809
Теги:

Новини

Всі новини