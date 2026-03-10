Нардепи хапаються за голову: хто в Україні працює на ворога

В Україні викривали чимало порушень при будівництві фортифікацій. Однак винних так і не притягнуто до відповідальності. В Раді переконані, що красти на тому, що повинно захищати — це працювати на ворога.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Качура розповів на прикладі Сумської області, що є корупція побутова, а є та, що вбиває. Це, за його словами, корупція на фортифікаціях.

“Коли підписувалися договори підрядів, я виїжджав на ці всі фортифікації, там нічого не було, там просто покинуті будівельні матеріали”, — розповів про ситуацію народний депутат.

Політик повідомив, що подавав відповідні заяви, однак досі не побачив конкретних результатів щодо розслідування зловживань при спорудженні фортифікацій в Сумській області.

“Де підозри? Де затримання? Де вироки? Вкотре буду звертатися до правоохоронців з вимогою надати мені інформацію про реально проведену роботу по встановленню і покаранню тих, хто крав на будівництві фортифікацій”, — наголосив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді в 2025 році пояснили, як будували фортифікації та через що оборонні споруди були неякісними.

За словами Цимбалюка, ситуація з будівництвом фортифікацій — складна, але має свої об’єктивні причини. Нардеп пояснив, що з початком повномасштабної війни у 2022 році в Україні не існувало єдиної військової структури, яка б відповідала за цей напрям.

Щодо можливих зловживань при будівництві фортифікацій нардеп пояснив, що триває розслідування — є кримінальні провадження. Проте, за його словами, проведення експертиз у зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях залишається складним або неможливим.



