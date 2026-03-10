Нардепы хватаются за голову: кто в Украине работает на врага

В Украине разоблачали немало нарушений при строительстве фортификаций. Однако виновные так и не привлечены к ответственности. В Раде убеждены, что воровать на том, что должно защищать – это работать на врага.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Качура рассказал на примере Сумской области, что есть коррупция бытовая, а есть та, которая убивает. Это, по его словам, коррупция в фортификациях.

"Когда подписывались договоры подрядов, я выезжал на все эти фортификации, там ничего не было, там просто покинутые строительные материалы", — рассказал о ситуации народный депутат.

Политик сообщил, что подавал соответствующие заявления, однако до сих пор не увидел конкретных результатов по расследованию злоупотреблений при строительстве фортификаций в Сумской области.

"Где подозрения? Где задержание? Где приговоры? Еще раз буду обращаться к правоохранителям с требованием предоставить мне информацию о реально проведенной работе по установлению и наказанию тех, кто воровал на строительстве фортификаций", — подчеркнул политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде в 2025 году объяснили, как строили фортификации и из-за чего оборонные сооружения были некачественными.

По словам Цымбалюка, ситуация со строительством фортификаций сложная, но имеет свои объективные причины. Нардеп пояснил, что с началом полномасштабной войны в 2022 году в Украине не существовало единой военной структуры, отвечающей за это направление.

Относительно возможных злоупотреблений при строительстве фортификаций нардеп пояснил, что продолжается расследование — уголовные производства. Однако, по его словам, проведение экспертиз в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях остается сложным или невозможным.



