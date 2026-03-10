Нардепы хватаются за голову: кто в Украине работает на врага

Рубрики
В Украине разоблачали немало нарушений при строительстве фортификаций. Однако виновные так и не привлечены к ответственности. В Раде убеждены, что воровать на том, что должно защищать – это работать на врага.
Народный депутат Александр Качура рассказал на примере Сумской области, что есть коррупция бытовая, а есть та, которая убивает. Это, по его словам, коррупция в фортификациях.
Политик сообщил, что подавал соответствующие заявления, однако до сих пор не увидел конкретных результатов по расследованию злоупотреблений при строительстве фортификаций в Сумской области.
По словам Цымбалюка, ситуация со строительством фортификаций сложная, но имеет свои объективные причины. Нардеп пояснил, что с началом полномасштабной войны в 2022 году в Украине не существовало единой военной структуры, отвечающей за это направление.
Относительно возможных злоупотреблений при строительстве фортификаций нардеп пояснил, что продолжается расследование — уголовные производства. Однако, по его словам, проведение экспертиз в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях остается сложным или невозможным.